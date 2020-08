Aarhus Universitetshospital genindfører og skærper restriktioner

Aarhus Universitetshospital genindfører fredag en stribe restriktioner, efter at coronasmitten i kommunen er steget. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Der lukkes blandt andet for en stribe indgange. Foran visse indgange indsættes der vagter, ligesom det var tilfældet tidligere under pandemien. De skal opfordre til, at anbefalingerne overholdes.

Anbefalinger lyder på, at der kun er én besøgende per patient, ligesom der opfordres til at bære mundbind.

- Hospitalsledelsen ser med stor alvor på det stigende smittetryk inden for covid-19 i Aarhus og har derfor her til morgen besluttet at genindføre en række forebyggende indsatser, siger Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, i meddelelsen.

Også reglerne for plejehjemsbesøg har været under luppen i Aarhus Kommune. Tirsdag indførte kommunen nye retningslinjer, så besøg skal foregå udenfor.

Fredag formiddag oplyste Social- og Indenrigsministeriet, at de pålægger Aarhus Kommune at udvide restriktionerne, så de også gælder 'sociale tilbud, som har beboere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe'.

Det er op til de enkelte tilbuds ledere at vurdere, om der ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer er beboere eller medarbejdere i risikogruppen.

Aarhus er et af de steder i landet, der den seneste tid har oplevet en stigning i antallet af smittede med covid-19.

Fra onsdag til torsdag blev 34 personer smittet i kommunen, hvilket var omkring en fjerdedele af alle de smittede i Danmark.

Det fik torsdag kommunens borgmester, Jacob Bundsgaard (S), til at understrege, at Aarhus står i en alvorlig situation.

- Der er ikke mindst brug for, at alle vi borgere i Aarhus - i virkeligheden hele Danmark - træder til og finder den agtpågivenhed og opmærksomhed frem, som vi havde i begyndelse af krisen, lød det på et pressemøde.

Restriktionerne vil blive opretholdt, indtil smittetrykket igen falder.