Aarhus vil have vikingesymboler i fodgængersignaler

Mens flere europæiske byer har indført kønsneutrale trafiklys, vil Aarhus bruge en grøn og rød viking som symbol.

Det forklarer teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V), Aarhus Kommune.

- For mig handler det om at fortælle aarhusianere og turisterne om vores by, som er grundlagt af vikingerne.

- Det er en glemt historie, som vi skal være bedre til at fortælle til de besøgende, som lægger millioner af kroner i Aarhus, siger rådmanden.

Meldingen kommer, samtidig med at flere byrådspolitikere i både København og Aarhus har sat kønsneutrale trafiklys på dagsordenen.

Politikere fra Alternativet og De Radikale i København har meldt ud, at de synes godt om idéen om neutrale fodgængersignaler.

Og Enhedslisten i Aarhus vil ifølge Århus Stiftstidende have sagen på dagsordenen ved næste møde i mangfoldigheds- og ligestillingsudvalget.

Men rådmanden ser ikke noget problem i at udskifte trafiklysene i dele af byen med vikinger.

- Jeg kan ikke gøre for, at en viking ser ud, som en viking gør. Vi tager ikke stilling til kønnet.

- Det her handler om Aarhus som vikingeby. Det er en historie og en identitet, som mange aarhusianere ikke kender.

- Den vil jeg gerne være med til at styrke, så det giver reel værdi for byens borgere og turister, siger Bünyamin Simsek.

Det er ikke fastlagt, hvor mange fodgængersignaler der skal udstyres med vikingesymboler.

Kommunen samarbejder med Moesgaard Museum om at fastlægge en rute i den indre del af byen, hvor signalerne udskiftes.

Det vil koste cirka 1000 kroner per anlæg at udskifte signalet, så det viser en grøn og en rød viking i stedet for en grøn og en rød mand.

Derudover skal der ifølge rådmanden opsættes informationstavler, der skal fortælle historien om byens vikingefortid.