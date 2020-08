Aarhusianere bakker borgmester op

Det årlige brag af en fest med bunkevis af kulturelle arrangementer, fadbamser og folklore i landets næststørste by udviklede sig til at blive som en dans om en varm grød for Aarhus' socialdemokratiske borgmester, Jacob Bundsgaard.

På den ene side har bykongen og hans bagland godt vidst, at en aflysning af folkefesten kan koste stemmer og popularitet, men på den anden side har smittetallene for covid-19 i netop Aarhus nærmest gjort det til en pligt at aflyse Aatrhus Festuge, der skulle være begyndt om to uger.

Men hvad der måske umiddelbart kunne forudses at få mange festglade aarhusianere til at banke i bordet og brokke sig over, at deres årlige sensommer-tradition bliver taget fra dem, mødes på gaden i Aarhus med overvejende respekt og forståelse.

Ekstra Bladet mødte en håndfuld aarhusianere, som stort set alle bakker op om beslutningen om at lukke festen for i år:

Foto: Claus Bonnerup

Malte Rabinovich, 26 år, Aarhus:

- Det er da superærgerligt og trist, at festugen aflyses. Den er jo et vartegn for byen, som mange aarhusianere ser frem til og glæder sig til hvert år.

- Men omvendt kan jeg sagtens forstå beslutningen. Det er jo en borgmesters opgave at passe på sin befolkning, og det hensyn bør veje tungest, som det har gjort her.

- Selvom jeg bakker beslutningen op, kan jeg alligevel ikke lade være med at tænke på, om man ikke kunne have lavet en festuge for lidt nedsat blus og med regler og restriktioner.

Foto: Claus Bonnerup

Jette Høgh, 73 år, Aarhus:

- Jeg er selv inden for lægeverdenen og forstår til fulde, at man aflyser festugen. Det var man ganske enkelt nødt til.

- Borgmesteren har nok skiftet mening, fordi han dels har oplevet politisk pres, dels har kunnet konstatere de seneste dage, smittetallet med covid-19 i Aarhus ikke er blevet bedre.

- Jeg synes i øvrigt også, at de unge her i byen er gået for vidt for eksempel nede ved åen med fester og ballade og ingen hensyntagen til corona. Derfor mener jeg heller ikke, der er en mellemvej med en 'mindre' festuge. Det er den her epidemi alt for farlig til.

Foto: Claus Bonnerup

Tara Hassan, 58 år, Aarhus:

- Jeg er helt enig i, at der ikke bør være festuge i år. Det ville være alt for risikalbelt med smittetallene i Aarhus og nu, hvor alle mennesker er kommet hjem fra ferie.

- Alle må kunne forstå, at det ikke lige er tiden for at lave arrangementer med mange mennesker sammen, og tænk hvis man alligevel afviklede festugen og oplevede en yderligere sttgning i antal coronasmittede i Aarhus.

Foto: Claus Bonnerup

Mohamed Amacha, 22 år, Aarhus:

- Folks helbred er det vigtigste, så jeg forstår godt, at man aflyser. Der kommer forhåbentlig mange, gode festuger, når vi har fået styr på corona.

- Jeg mener, at beslutningen burde været truffet for flere dage siden, men borgmesteren har nok været presset fra flere sider. Smittetrykket ville jo nok være steget endnu mere med en festuge, og jeg ved fra egne erfaringer, hvordan især de unge leger med ilden og ofte glemmer alt om, hvilken tid vi lever i.

Foto: Claus Bonnerup

Bodil Hansen, 75 år, Hørning:

- Trods coronasmittetallene her i byen synes jeg stadig, at man burde afvikle festugen, men jeg tror borgmesteren er blevet presset og har fået kolde fødder. Det ligner ham ellers ikke.

- Folk vil jo bare mødes andre steder, og jeg tror godt, man kunne lave en festuge med flere restriktioner, og hvor folk bedes om at passe bedre på sig selv og hinanden.