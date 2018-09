Aarhusiansk prestigeprojekt i modvind: Cykelkaos på havnepladsen

Planer om at plastre kanon-dyr havneplads til med asfalt for at stoppe uklarhed om cykelsti og fodgængerareal

Aarhus har fået en skøn havneplads, der er blevet et tilløbsstykke for aarhusianerne. Mandsstore betonsten strækker sig ud over pladsen, der har kostet millioner af kroner og års arbejde.

Men skønheden har sin pris.

Cyklister og gående er havnet i et trafikalt kaos, der har fået kommunen til at barsle med en plan, der møder kraftig modstand. Problemet kan løses ved at asfaltere en dobbeltrettet cykelsti tværs over det eksklusive stræde.

Bekosteligt

Der er ellers ikke tale om småpenge, der er brugt på havnepladsen.

290 millioner kroner har det kostet at åbne byen ned mod vandet i området mellem Dokk1 og Navitas længere oppe mod Risskov.

De knap to meter lange og 40 centimeter dybe betonsten er endda udviklet i et samarbejde mellem Hanstholm Cementstøberi og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Og de skal bestemt ikke plastres til med asfalt, hvis det står til Anne-Mette Momsen, der kommer farende rundt om Toldboden med et blåt regnslag flagrende efter sig.

Asfalt nej tak

På trods af sin alder over de 60 år har hun investeret i en racercykel med gedebukkestyr. Og den har knald på rundt om svinget.

– Det må I undskylde. Jeg havde nær ikke fået stoppet, siger hun med et grin, da hun er trukket ind til siden efter et kraftigt ryk i håndbremsen.

– Nej, selvfølgelig skal der ikke lægges asfalt her. Det vil se noller ud. Vi skal bare tage hensyn til hinanden. Og jeg er sindssygt opmærksom, når jeg cykler her. Men der er altså mange fodgængere, der er nogle tumper. Og man kan ikke asfaltere sig ud af tumperi, lyder det fra den ivrige cyklist, da hun flagrer videre ind i området, hvor alt kan ske.

Cyklister må ofte kører slalom mellem fodgængere, der ikke kan tyde markeringen af cykelstien. Foto: Ernst Van Norde

På en regnvåd dag som denne er problemerne dog forholdsvis små. Men når solen står højt vælter folk ind fra Bispetorvet og spreder sig på pladsen, så slalom efterhånden er blevet fast disciplin for aarhusianske cyklister.

Kristine Jensen er arkitekten bag pladsen, som er blevet et sikkert hit for aarhusianerne. Hun er rystet over, at kommunen har lavet en detaljeret plan om at asfaltere en cykelsti oven på den fine plads.

– Jeg var målløs, da jeg fik det at vide. Det vil ødelægge pladsen. Ved at lave en asfalteret cykelsti vil man lave en barriere, som adskiller aarhusianerne fra vandet. Nu har man arbejdet med en helhedsplan, hvor 4500 kvadratmeter havneareal er blevet syet sammen med byen. Det skal man ikke ødelægge med sådan en lappeløsning, siger hun.

Kommunens plan Fra rapporten ’Cykelpromenaden på havnen – projektbeskrivelse og tidsplan’ kan man læse følgende: ’På strækningen igennem havneområdet etableres der to asfaltbånd, som i sit design vil tydeliggøre, hvor der er enkeltrettet cykeltrafik. Gaden skiltes som cykelgade.’

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stærke følelser kontra sikkerheden

Pablo Celis, der er projektleder for Aarhus Cykelby, lancerede forleden sine planer om at asfaltere en cykelsti oven på havnepladsen. Og der var ingen tvivl, da han udtalte sig til Jyllands-Posten.

– Vi skal opgradere havneforbindelsen, så den bliver lavet ordentligt med god asfalt, et bedre underlag, og så det bliver tydeliggjort for alle – også ikke stedkendte – at man træder ud på en cykelsti, lød det fra projektlederen, der også kunne oplyse, at arbejdet går i gang til foråret.

Stærke følelser

Planen er tilmed bakket op af en ansøgning hos staten for at få 13 millioner kroner til projektet, som sammen med yderligere 19 millioner kroner fra Aarhus Kommune skal forbedre cyklisternes forhold helt fra Risskov til Marselisborg.

Da Ekstra Bladet ville have uddybet planerne hos Pablo Celis, var det ikke muligt at få en kommentar. Pablo Celis henviste i en mail til den såkaldte mobilitetschef, Susanne Krawack. Kort tid efter tikkede der dog en mail ind fra den øverste chef for Plan og Miljø i Aarhus Kommune. Forvaltningschef Luise Pape Rydahl havde overtaget sagen.

En misforståelse

– Der er ikke besluttet noget endnu. Der er tale om en misforståelse. Der er godt nok en ansøgning hos staten, hvor asfaltering er en del af projektet. Men det skal altså først godkendes af byrådet. Asfaltering kan være en af flere løsninger, siger Luise Pape Rydahl og tilføjer:

– Vi er er nødt til at forholde os til sikkerheden på området. Men vi er også klar over, at der er nogle stærke følelser for at bevare en flot plads, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nej tak til asfalt

Nanna Lindegaard, 25 år, pædagogstuderende: – Man skal kigge sig godt for hernede. Cyklisterne kører stærkt, og de kører tit uden for cykelfeltet, når de skærer hjørnerne af. Der er jævnligt episoder, hvor folk er ved at blive kørt ned. Man går overalt, og man cykler overalt. Nogle gange er det ren forvirring. Foto: Ernst Van Norde

Anne-Mette Momsen, forsker og fysioterapeut: – Jeg synes, det funker hernede. Der er ikke problemer, hvis man tager hensyn til hinanden. Det løser ikke noget at lægge asfalt på. Der vil jo altid være tumper, der ikke tænker sig om. Det kan man ikke asfaltere sig ud af. Foto: Ernst Van Norde

Anne Buchardt, lærer, med datteren Johanne på otte måneder: – Det er svært at være gående her. Jeg har været tæt på at blive kørt ned et par gange. Lige pludselig er man jo på cykelstien, fordi det ligner gangarealet. Men der skal bestemt ikke asfalteres en cykelsti. Foto: Ernst Van Norde

81-årige Ib Jensen (passager) og Jes Pedersen på 73 år på fælles cykeltur: – Jeg forstår udmærket, hvis der er forvirring, så måske skal der asfalt på. Folk skal jo være trygge, men jeg ville nu foretrække knap så drastiske midler. Måske kunne man nøjes med at gøre det mere klart, hvor cyklerne må være, og hvor de gående skal opholde sig. Det med asfalt lyder lidt som en aarhushistorie, lyder det fra Jes Pedersen. Foto: Ernst Van Norde