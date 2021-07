Aarhusiansk sogn er tæt på nedlukning

Smitten bliver ved med at stige Vor Frue Sogn, der ligger i det centrale Aarhus.

Søndag var der inden for de seneste syv dage 870,6 nye smittede per 100.000 indbyggere i sognet, og dermed bevæger sognet sig faretruende tæt på myndighedernes nedlukningsgrænse.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Fredag oplyste Sundhedsministeriet, at grænsen for, hvornår et sogn skulle lukkes ned, var blevet hævet fra 600 smittede per 100.000 borgere til 1000 smittede per 100.000 borgere.

Derudover skal der have været over 20 smittetilfælde de seneste syv dage, og andelen af smittede i coronaprøverne - positivprocenten - skal være over tre.

Antallet af smittede per 100.000 indbyggere kaldes også incidenstallet.

Fredag gik Vor Frue Sogn fra et incidenstal på 566,0 til 698,8, og den hævede incidensgrænse var altså alt, der reddede midtbysognet fra en nedlukning af kulturelle tilbud.

Men selv med den nye grænse - der er på 1000 - rykker Vor Frue Sogn tættere på en nedlukning.

I sognet ligger kulturtilbud som kunstmuseet Aros og Musikhuset Aarhus. Begge vil blive berørt af en eventuel nedlukning.

Også skoler, SFO'er og klubtilbud skal lukke, hvis et sogn passerer incidensgrænsen.

De er dog mestendels alligevel lukkede på grund af sommerferie.

Aarhus Kommune forsøger i øjeblikket at arbejde sammen med Aros om en ansøgning om dispensation fra nedlukning af kulturtilbud, hvis Vor Frue Sogn skulle passere incidensgrænsen.

Ansøgningen sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan behandle ansøgningerne meget hurtigt, og kommunen er optimistisk i forhold til at få dem godkendt.

- Coronasmitten er koncentreret blandt de 20- til 29-årige, og det er ikke den dominerende gruppe gæster på kultursteder som Aros og Musikhuset, sagde Lise Uhre Pless, som er forvaltningschef og chef for krisestaben i Aarhus Kommune, til Århus Stiftstidende torsdag.

Vor Frue Sogn er det eneste, der for alvor bevæger sig tæt på grænsen for nedlukning, men et andet aarhusiansk midtbysogn - Aarhus Domsogn - har ligeledes døjet med stigende smittetal.

Søndag blev incidenstallet opgjort til 684,9. Det var en stigning fra 626,8, som var incidenstallet lørdag. Fredag var det 562,2.

Incidenstallene er testkorrigerede. Det betyder, at man laver en beregning, hvor man ikke bare kigger på, hvor mange smittede der er i et område, men også hvor mange mennesker der bliver testet for coronavirus.