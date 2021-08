Aarhusiansk sogn lukker ned

Astrup Sogn i Aarhus Kommune nedlukker fra på mandag.

Det fremgår af Statens Serum Institus (SSI) opgørelse over kommuner og sogne.

Sognet har en incidens på over 1000, mere end 20 smittede de seneste syv dage og en positivprocent på over tre, hvilket er de tre kriterier for nedlukning.

Det betyder, at skoler, SFO'er, fritidstilbud og kulturinstitutioner i første omgang skal lukke.

Først når alle kriterierne for nedlukningen ikke har været opfyldt i de seneste syv dage må Astrup Sogn åbne igen.

Det er første gang siden 11. juni, at et sogn må nedlukke. Den gang gik ud over Spentrup Sogn i Randers Kommune.

Ifølge TV 2 Østjylland bor der 2142 mennesker i sognet, som omfatter de små byer Ask og Astrup.

Flere andre sogne bevæger sig også på grænsen af en nedlukning. I Skelund Sogn i Mariagerfjord og Saltum Sogn i Jammerbugt er lørdag blot henholdsvis ét og to smittetilfælde fra en nedlukning.

Også Vollsmose Sogn i Odense kan styre mod en nedlukning. Her er incidenstallet lørdag på 897 og kommer det over de 1000, lukker sognet.