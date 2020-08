Aarhusianske gymnasier coronastrejker

Tålmodigheden er tyndslidt og ønsket om at få lov til at blive undervist på normal vis i omgivelser med lærere og klassekammerater omkring sig er nu så udtalt, at en række aarhusianske gymnasier vil markere deres utilfredshed mandag.

Det sker, når elever fra blandt andre Risskov, Viby og Egaa Gymnasium sammen med elever fra Aarhus Statsgymnasium strejker fra den virtuelle hjemmeundervisning og protesterer mod, at de nu igen er blevet bedt om at blive hjemme.

Det samme var tilfældet i foråret, hvor det, der i første omgang blev udmeldt som nogle ugers påtvungen hjemmeundervisning som følge af coronaudbruddet i marts, siden blev til flere måneders hjemme-skolegang isoleret fra kammerater og lærere i elevernes vante hverdagsomgivelser.

Eleverne harmes blandt andet over, at caféer og barer som her ved Åen i Aarhus kan holde åbent, mens de ikke må blive undervist på deres uddannelsessteder i byen. Foto: Mikkel Berg Andersen/Ritzau Scanpix

En af årsagerne til, at de mange gymnasieelever vil boykotte undervisningen mandag, skyldes blandt andet, at de ikke mener, undervisningen fungerer optimalt, når de unge skal sidde hjemme foran computeren i stedet for i et klasselokale på gymnasiet.

- Der er dårlig kommunikation, og vi interagerer ikke ordentligt med hinanden - og så er der ofte IT-problemer, som udskyder undervisningen, fortæller Josefine Kjærulff, der går i 2. g på Risskov Gymnasium ifølge tv2.dk og fortsætter:

- Jeg føler mig magtesløs, og personligt kan jeg mærke, at jeg mister gejsten.

Vi kan ikke være det bekendt

De aarhusianske gymnasieelever skulle som så mange andre i resten af landet være begyndt på et nyt skoleår efter en lang sommerferie mandag 10. august, men myndighederne udsatte skolestarten i to uger, fordi coronasmittetrykket i Aarhus var i hastig stigning. Selvom smittetrykket ikke længere er lige så højt, er det blevet besluttet at forlænge udsættelsen med yderligere to uger, så de aarhusianske elever tidligst kan møde igen på deres uddannelsessteder 4. september.

Det er blandt andre elever her ved Risskov Gymnasium i den nordlige del af Aarhus, der deltager i mandagens boykot af den virtuelle undervisning som følge af coronasituationen. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra rektor for Egaa Gymnasium, Martin Ingemann, der som flere andre rektorer fra aarhusianske gymnasier ikke har lagt fingre imellem i sin kritik af lukningerne.

- Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Jeg har elever, der i den grad mistrives og er ved at give op. Det er hjerteskærende, for de føler sig glemt på alle måder, sagde Martin Ingemann i den forgangne uge til TV2 Østjylland, efter at det stod klart, at lukningerne blev forlænget med yderligere to uger.