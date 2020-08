Aarhusianske skoleelever smittet med coronavirus

Tre elever fra to forskellige skoler i Aarhus er konstateret smittet med coronavirus

Skolerne i Aarhus slipper ikke uden om de stigende smittetal i kommunen.

To elever på Strandskolen i Risskov er blevet smittet, ligesom også en elev på Hasle Skole er sendt hjem hjem med coronavirus.

Det har fået de to skoler til at hjemmesende en stor gruppe elever og medarbejdere. Det skriver TV2 Østjylland.

Der er ifølge mediet hjemsendt en 6. klasse med 22 elever sammen med syv medarbejdere på Strandskolen, og det samme gælder på Hasle Skole for en 7. klasse på ligeledes 22 elever. Her er seks medarbejdere også sendt hjem.

TV2 Østjylland kan fortælle, at de to elever på Strandskolen begge for nyligt er vendt hjem fra ferier i udlandet.

Alle hjemsendte elever og ansatte kan vende tilbage til arbejdet, når de kan fremvise en negativ coronatest.

Aarhus har været særligt ramt af coronavirus den seneste tid.

- Som smitten blusser op i Aarhus, så skulle det være mærkeligt, hvis man ikke går hen og bliver ramt af det på et tidspunkt, siger skolelederen på Hasle Skole, Ole Skov, til TV2 Østjylland.

