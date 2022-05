Årlig test af sirenerne

I dag er det første onsdag i maj.

Det betyder, at det er tid til den årlige test af sirenevarslingssystemet, som Beredskabstyrelsen og Rigspolitiet står for at udføre.

Det er som altid kl. 12, man vil kunne høre sirenerne over hele landet.

Rigspolitiet har på Twitter gjort opmærksom på, at de tester systemet som vanligt.

– Onsdag 4. maj kl. 12 lyder den årlige test af Danmarks sirenevarslingssystem. Når sirenerne lyder den dag, er der ingen fare.

- Vi tester systemet for at sikre, at det virker, og for at minde folk om, hvordan de skal reagere, når det er alvor, skriver Rigspolitiet på Twitter.

Her forklarer de også, hvad de forskellige toner betyder.

- Det er vigtigt, at information om testen når bredt ud, så vi ikke skaber unødig bekymring. Samtidig er det vigtigt, at man som borger er klar over, hvordan man skal forholde sig, hvis man hører sirenerne ved en reel varsling, og det er testen en anledning til at oplyse om, siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

Hjælp de Ukrainske flygtninge

Rigspolitiet har været ude med budskabet om testen på flere sprog.

Det gør man, da man blandt andet ved, at der er ukrainske flygtninge i landet, for hvem det er specielt vigtigt at vide, at det kun er en test i morgen - og at der ingen fare er.

- Vi har hvert år fokus på information til de grupper, som kan blive bekymrede, når vi tester sirenerne. I år har vi i sagens natur ekstra fokus på ukrainere i Danmark, som kan have nylige erfaringer med lyden af sirener i en helt anden kontekst, siger Lars Aabjerg Pedersen.

Hjælp gerne med at sprede budskabet om testen, hvis du har kontakt til ukrainske flygtininge.