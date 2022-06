Årsag til brand er fundet: 'Det første jeg så var flammerne'

Lugten af røg og brændt træ hænger tæt i luften omkring girafstalden i København Zoo mandag morgen.

- Det første, jeg så, var flammerne. Ikke bare røg, men flammer.

Sådan fortæller en medarbejder i den zoologiske have, som opdagede branden tidligt om morgenen.

Klokken 4.44 kom meldingen om en kraftig brand, som Hovedstadens Beredskab heldigvis fik håndteret rigtig godt, ifølge zoologisk direktør Mads Bertelsen.

- Det har været en voldsom morgen, siger han.

Beredskab ankom hurtigt til stedet, og dyrene blev evakueret til savannen bag ved stalden, inden de kom noget til.

- Vi har oplevet en fantastisk indsats fra brandvæsnet.

Zoologisk direktør Mads Bertelsen fortæller, at man har følt sig i trygge hænder under slukningsarbejdet. Foto: Henning Hjorth

Omkring klokken 8.30 er der stadig brandbiler, politi og masser af brandmænd til stede, selvom branden er slukket.

Årsagen er fundet

Et overophedet teknikskab var tilsyneladende skyld i, at girafstalden, der hovedsageligt er bygget i træ, stod i flammer.

Udefra set ser skaderne omfattende ud, men heldigvis betyder sommerperioden, at det ikke er noget problem for girafferne at tilbringe et par nætter udendørs, indtil de igen kan indtage deres stald ordenligt. Desuden kan man formentlig stadig bruge dele af stalden.

Mads Bertelsen fortæller, at skaderne i virkeligheden er milde. Det er hovedsageligt i teknikrummet, at branden rigtig har hærget.

Brandhæmmende vægge i bygningen var også med til at forhindre, at branden spredte sig hurtigere.

- Det, der lignede en stor panik først, er rimelig under kontrol, siger Mads Bertelsen.

Der var stadig masser af beredskab på stedet, flere timer efter branden startede. Foto: Henning Hjorth

Dyrene har det godt

På savannen står girafferne nu og ser nysgerrigt til, mens der stadig arbejdes på stedet. Den lille girafunge, der kun er få måneder gammel, følger også troligt med de voksne rundt omkring stalden for at se til.

Næsehornene i nabohuset blev også evakueret for en sikkerheds skyld, selvom branden ikke nåede at sprede sig så vidt.

Dyrene er heldigvis rolige, og umiddelbart virker de ikke til at lide nogen last på trods af morgenens dramatiske omstændigheder.

Det er anden gang inden for to uger, at dyrene i Zoologisk have har haft oplevelser, der går lidt ud over det sædvanelige.

Sidste weekend måtte man give nogle af dyrene beroligende medicin, fordi de blev stressede af lydene fra festivalen Syd for Solen, der fandt sted i Søndermarken ved siden af haven.

Her måtte girafferne også lukkes ind i deres stald for at minimere den støj, de blev udsat for.

Haven åbner som sædvanligt for gæster i dag, men området omkring girafstalden vil formentlig forblive afspærret.

