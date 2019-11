Årsag ukendt: Højhus udsender kæmpevandstråle

Millionbyens andenhøjeste bygning sørgede for et pludseligt regnskyl søndag morgen

Enorme vandmængder stod søndag morgen i en stiv stråle ud fra toppen af en af Philadelphias skyskrabere, men årsagen er fortsat ukendt.

En forundret tilskuer var på pletten og optog en video af det ultralokale regnskyl ud for bygningen. Han fortæller, ifølge nyhedsbureauet AP, at det fortsatte i cirka fem minutter, før det igen pludselig stoppede.

En sikkerhedsmedarbejder hos den 61 etager og 288 meter høje skyskraber, One Liberty Place, henviser til ledelseskontoret for kommentarer, men her har indtil videre været lukket.

Twitter-brugere spekulerede imidlertid i, om vandmasserne skyldtes et lettet tryk fra dens sprinkleranlægsrør - at nogen har villet drage fordel af den stille morgen og dumpe vandet, før vinterkulden sætter sig ind og fryser rørene.