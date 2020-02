Årsopgørelse kan være klar før tid

Nu er det snart tid til at tjekke din årsopgørelse. Måske bliver det muligt at tjekke årsopgørelsen før tid

Mandag 9. marts vil tusindvis af danskere strømme til Skats hjemmeside for at tjekke deres årsopgørelser, men de sidste års erfaringer fortæller os, at Skattestyrelsen har det med at åbne op for sluserne allerede om fredagen op til weekenden.

Det er ikke unormalt, at Skattestyrelsen kører test henover weekenden, hvilket gør det muligt for danskerne at tjekke deres årsopgørelser før tid.

Skattestyrelsen forventer i år, at 700.000 danskere skal ændre i sin årsopgørelse, som er afgørende for, om man skal betale, eller om man får penge tilbage af skattefar.

Hold øje med din årsopgørelse

Som det har været tilfældet de sidste par år, bliver det muligvis muligt at tjekke sin årsopgørelse før tid i år.

- Det er klart, at hvis vi er klar til at teste vores system før tid, så gør vi det. Men det kan godt være, at vi ikke er det. Vi melder det ud, lige så snart vi åbner. Der plejer at komme over 100.000 ind på opgørelserne inden for en time, så folk plejer klart at opdage det, fortæller Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Hun henviser til, at borgerne skal holde øje med pressemeddelelser fra skat i dagene op til.

Testsystemerne hos skat være med til at opdage fejl i årsopgørelser og rette dem inden de endelig bliver frigivet 9. marts, da skat førhen har opdaget fejl, som gør, at det ikke virker optimalt.

- Det er jo årets største digitale begivenhed, og det er nærmest et nyt system hver gang, hvor man implementerer en række ændringer. Så vi bliver nødt til at teste, siger Karoline Klaksvig og fortsætter:

- Jeg har oplevet nogle år, at der er ting, hvor vi bliver opmærksom på at det ikke virker optimalt, også kan vi nå at rette det til den officielle åbning 9. marts.