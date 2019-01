Abe fundet ved container

Forbipassérende ved en container i Brabrand ved Aarhus fik sig lidt af et chok, da de for nylig konstaterede, at der sad en levende abe i et lille bur ved siden af containeren.

Abens ejere var tilsyneladende blevet så trætte af deres lille kæledyr, at de havde efterladt og overladt aben til sig selv i vinterkulden.

Der er tale om en såkaldt hvidøret silkeabe af den slags, som gerne må holdes som kæledyr - blandt andet fordi dens størrelse er beskeden.

Mennesker med et godt dyrehjerte, som tilfældigvis kom forbi aben i det lille hundebur, tog sig godt af den i et par dage, inden de kontaktede Dyrenes Beskyttelse. Derfra blev aben foreløbig overdraget til Dyrenes Beskyttelses Internat i Brande.

- Den er selvfølgelig noget betuttet og omtumlet efter nogle begivenhedsrige dage, siger Bettina Lindskou, familiedyrsvejleder hos dyreinternatet i Brande, til Ekstra Bladet.

Silkeaber er en gruppe af sydamerikanske aber i familien egernaber. Gruppen omfatter cirka 20 forskellige arter. De er hjemmehørende i Sydamerika, og flertallet af arterne lever i det nordlige Brasilien.

Tillidsfuld adfærd

Aben blev kørt i bil fra Brabrand til Brande torsdag og skal nu undersøges af en dyrlæge. Det sker for at sikre, at den er sund og rask, inden den forhåbentlig får et nyt hjem med andre silkeaber.

- Den sidder lige så stille i sit nu lidt større bur og kigger. Når man sætter sig hen til buret og taler til den, kommer den én i møde. Det ser jeg som et godt signal om, at den har det godt og er tillidsfuld, siger Bettina Lindskou og uddyber sin vurdering med, at den spiser, som den skal, og ser fin ud i pelsen, øjnene og tænderne.

Dyrenes Beskyttelses internat i Brande, som også går under navnet Mosegaardens Hunde- og Kattepension, opfordrer til, at dyreejere ringer 1813 og beder om hjælp frem for bare at dumpe dyrene ved en container eller andre steder, hvis ejeren ikke kan overskue at beholde dyret. Her et billede af silkeaben, som nu heldigvis er i gode hænder. Privatfoto

Dyrenes Beskyttelses Internat i Brande, som også går under navnet Mosegaardens Hunde- og Kattepension og drives af ægteparret Kent og Birgit Karlsen, har i alt cirka 200 dyr. Der er primært tale om katte, kaniner og hunde, men et par undulater og nu en abe har også tag over hovedet på stedet lidt uden for Brande i Sydvestjylland.

Velkommen i Randers Regnskov

Abens ejere har ikke givet lyd fra sig, siden den kom til Brande.

- Det regner vi heller ikke med sker. Hvis dyrlægen, som vi forventer, erklærer aben rask, bliver næste opgave at finde et nyt, egnet hjem til den.

- Det skal være et sted, hvor de har forstand på silkeaber, og hvor der er andre aber af samme race i forvejen, siger Birgit Lindskou.

Hun tilføjer, at den anses for at være et meget socialt dyr, og at det derfor vil være synd at anbringe den et sted, hvor den er alene.

Direktør i Randers Regnskov, Henrik Herold, finder det 'afstumpet, forkasteligt og noget forbandet svineri, at nogen kan finde på at behandle et levende dyr på den måde'.

- De (dyreinternatet i Brande) er velkomne til at henvende sig. Hvis aben er den samme art, som dem vi har, kan vi formentlig godt have den her, siger Henrik Herold.