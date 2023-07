Abe på fri fod: Stukket af fra dansk zoo

Aben er 40 centimeter høj, to år gammel - og meget svær at fange

Hvis du ser en mørkebrun kapuciner-abe omkring Odsherred, bedes du kontakte Odsherred Rescue Zoo på Facebook.

Aben er nemlig torsdag stukket af fra den zoologiske have i Odsherred, og det er endnu ikke lykkedes at fange den på trods af henvendelser fra flere borgere, der har spottet aben, der går under navnet 'Milan' - men ikke reagerer på navnet.

Det skriver TV2 Øst.

Væk fra familien

Ifølge ejeren af Odsherred Zoo Rescue Joan Thygesen stak Milan af, da en dyrepasser var i gang med at fodre dyrene og derfor havde åbnet en af sluserne til abeburet.

Den beskrives som to kilo tung, 40 centimere høj og mørkebrun i farven. Flere personer omkring Asnæs har set aben så sent som fredag eftermiddag, men det er endnu ikke lykkedes at indfange aben, der nok snart begynder at savne familien.

- Den er væk fra sin familie for første gang, så vi håber snart, at vi får fundet den og bragt den hjem igen, siger Joan Thygesen til TV2 Øst og understreger, at aben tilsyneladende endnu har det godt og er set springe fra træ til træ.

Zoo-ejeren fortæller yderligere, at personalet indtil videre har forsøgt at lokke Milan til med rosiner og vindruer.