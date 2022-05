Abekoppe-alarm: 'Frygtindgydende' udfordring

Ved du noget om sagen, så skriv til Ekstra Bladet på sms 1224 eller på mailen 1224@eb.dk.

Danmark kunne mandag og i dag, tirsdag, konstatere de første smittede med abekopper.

Samtidig er flere end 90 tilfælde af den sjældne virus bekræftet i Europa, USA, Canada, Australien og Israel.

Nu slår verdenssundhedsorganisationen WHO alarm.

Det skete i en tale til FN's sundhedsagentur, hvor 15 nationer uden for Afrika i al hast mødtes i Genève for at diskutere udbruddet af abekopper.

Her advarede generaldirektøren Tedros Adhanom Ghebreyesus om, at verden står over for 'frygtindgydende' udfordringer, skriver BBC.

Af disse tæller blandt andet udbruddet af abekopper og krigen i Ukraine.

- Mens vi taler, reagerer vores kolleger rundt om i verden på udbrud af ebola i Den Demokratiske Republik Congo, abekopper og hepatitis af ukendte årsager.

Indlagt på intensivafdeling

Selvom abekopper ikke har tendens til at spredes let mellem mennesker, har den alligevel overrasket europæiske forskere og sundhedsmyndigheder.

Fredag var der 20 bekræftede tilfælde i landet, og tallet forventes at stige betydeligt i de kommende uger, når flere mennesker spores eller melder sig til test, skriver engelske The Guardian.

Mandag kommer det britiske sundhedsagentur med en opdatering på antal smittede.

Det britiske sundhedsvæsen har endnu ikke fundet frem til kilden til udbruddet, hvor mange af patienterne ikke har relation til hinanden.

Sunday Telegraph rapporterer, at en af de smittede er et barn, der er indlagt på intensivafdeling i London.

Første tilfælde blev bekræftet 7. maj, tre dage efter at en rejsende var vendt tilbage til London fra Nigeria, der har kæmpet med store smitteudbrud siden 2007.

Seksuelle sundhedsklinikker i Storbritannien har siden rapporteret om en byge af tilfælde blandt mænd, der har sex med mænd.

Belgien blev det første land til at annoncere en treugers karantæne for smittede med abekopper, ligesom Storbritannien nu også anbefaler en isolationsperiode på tre uger.

