Abekoppevirus i Danmark: - Det kan ramme alle

Overlæge og forsker ved Statens Serum Institut understreger, at abekopper er en mild virus, men alle kan blive smittet

Det første tilfælde af abekoppevirus i Danmark er blevet fundet mandag.

Hidtil har sygdommen vist sig i homoseksuelle miljøer, men overlæge og forsker ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard påpeger, at sygdommen ikke kun rammer bestemte befolkningsgrupper.

- Alle kan blive smittet med abekopper. Sygdommen smitter mest, hvis man har meget tæt kontakt med mange forskellige personer, siger han til Ekstra Bladet.

Anders Fomsgaard fortæller, at sygdommen kan vare fra 2-4 uger. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Særligt udsatte

Selvom sygdommen kan ramme alle, er der Ifølge Anders Fomsgaard bestemte grupper, som er særligt udsatte, hvis de bliver smittet.

- Hos gravide kvinder og børn kan man risikere at se et værre sygdomsforløb end hos resten af befolkningen.

En af årsagerne kan findes ved den gamle koppevaccine, som man indstillede i 1980.

- Den gamle koppevacccine krydsbeskytter os imod abekopper, men eftersom man stoppede den i 1980, kommer den kun ældre personer til gode, siger Fomsgaard.

Spredning i homoseksuelle miljøer

Selvom alle kan blive smittet med abekoppevirus, ses spredningen i smitte bare mere ved bestemte befolkningsgrupper, fortæller Anders Fomsgaard.

- Der er mange misforståelser, og det er tilfældigt, at vi ser udbrud i det homoseksuelle miljø.

- Vi vil jo ikke stigmatisere bestemte grupper i befolkningen, men man kan bare konstatere at spredningen er mere udbredt i homoseksuelle miljøer, siger han.

Det vides endnu ikke, hvorfor virussen på kort tid, har spredt sig til flere lande i Europa.

Fomsgaard fortæller, at man i øjeblikket leder efter en forklaring på spredningen, og derfor kigger man på de såkaldte superspreder-events, fordi det kan kæde tilfældene sammen.

- Man vil gerne fokusere sin indsats, og derfor kigger man på, om der er tale om superspreder-events.

Derfor undersøger man begivenheder, som tiltrækker mange mennesker fra forskellige lande, hvor mennesker har utrolig tæt kontakt. I den forbindelse har man set smittetilfælde i Spanien og Belgien, som relaterer sig til pride-arrangementer, fortæller Anders Fomsgaard.

Ikke farlig

Abekoppevirus kan se voldsom ud, fordi den viser sig ved blærer på kroppen.

Anders Fomsgaard understreger, at sygdommen ikke er farlig og at de personer, som bliver smittet, vil opleve et mildt sygdomsforløb.

- Et sygdomsforløb vil typisk vare 2-4 uger og vil herefter gå i sig selv, siger han.

Samtidig mener forskeren, at vi ikke står overfor en ny pandemi.

- Vi er godt forberedte på nye sygdomme i lyset af coronavirus, og derfor ved man, hvor vigtigt det er at bruge forskellige tiltag, som kan forebygge sygdommen.

