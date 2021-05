Aber amok i Odense Zoo: Gæster dirigeret væk

Gæster i Odense Zoo fik denne søndag rigeligt drama for entréprisen.

Der var nemlig fuld gang i den i chimpanse-anlægget, hvor nogle chimpanser var kommet alvorligt op at skændes. Den interne stridighed blandt primaterne blev så voldsom, at en dyrepasser måtte dirigere gæsterne væk fra området omkring chimpanserne.

- Det er almindeligt i en chimpanseflok. Der er et hierarki, og det skal testes af engang i mellem, siger Bjarne Klausen, der er administrerende direktør i Odense Zoo.

Han forklarer, at chimpanserne kan være ekstremt højlydte, uden at det nødvendigvis er så voldsomt, som det lyder, men søndag var det ret alvorligt.

- Denne gang var det mere alvorligt, end det plejer at være, fortæller Bjarne Klausen.

Dyrepasserne frygtede på et tidspunkt, at en af chimpanserne ville hoppe i den vandgrav, der er omkring anlægget.

- Vi ved, at de ikke kan svømme, så den er konstrueret, så de ikke kan komme over. Enkelte gange har vi haft chimpanser i vandgraven. Når det er sket, er det, fordi de føler sig så voldsomt pressede, at det er den eneste udvej for dem.

Skytte tilkaldt

En dyrepasser i Odense Zoo valgte at dirigere folk væk fra området for en sikkerheds skyld, hvis en chimpanse skulle hoppe i vandet og komme igennem det.

- Det er en del af beredskabsplanen, som sikrer, at hvis der er en fjern risiko for, at et farligt dyr slipper fri, vil vi hellere gå med livrem og seler.

- Der var dog ingen fare på færde i dag. Det er ren sikkerhedsprocedure, fortæller direktøren.

Udover at dirigere gæsterne væk fra området, valgte Odense Zoo også at tilkalde en af de skytter, de har tilknyttet.

- Det var igen ren sikkerhedsprocedure.

Skytten nåede dog ikke at komme frem til Odense Zoo, før der igen var ro på gemytterne, og de uenige chimpanser var gået ind i deres hus.

- Nu er de sikkert trætte, griner zoo-direktøren.

Værre end en børnehave

Bjarne Klausen ved ikke, hvilke chimpanser der var blevet så uenige, at man frygtede, at nogle af dem ville hoppe i vandet.

- Det kan være alle mulige scenarier. Flokken er domineret af en stabil hangruppe med en dominerende han. Ofte sker det, at hunnerne diskuterer et eller andet, og så må en af hannerne komme ind og skabe ro.

- Det kan godt være, at der er larm i en børnehave, men det her er meget værre, siger han.

Bjarne Klausen fortæller, at de har seks chimpanser i Odense Zoo.