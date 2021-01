Aber mishandles i kokos-industrien

Den billige kokosmælk i supermarkedet har måske kostet en lille abe dyrt. Vilde aber bliver nemlig illegalt indfanget, mishandlet og udnyttet på forfærdelig vis til at indsamle kokosnødder i Thailand.

Det er både farligt og fysisk krævende for de små aber at kravle så høje op i træerne for at vride kokosnødderne løs. Nede på jorden tvinges de også til at slæbe dem over på en vogn. Foto: PETA.org

Selvom de chokerende afsløringer sidste år fik de thailandske myndigheder til officielt at sætte en stopper for udnyttelsen af de vilde dyr til tvangsarbejde, sker det stadig i stor stil. Det afslører den internationale dyreretsgruppe PETA, som anklager den thailandske regering for at lyve for offentligheden om, at aber ikke længere misbruges i industrien.

Aberne indfanges i naturen som små unger, hvor de tages fra deres mor og holdes bundet i korte lænker eller i små bure. Nogle af burene er så trange, at aberne næsten ikke kan vende sig, og de står uden ly og læ på ladet af en bil i al slags vejr.

Foto: PETA.org

Aberne trænes herefter med hårde metoder til at hente kokosnødder ned fra høje træer, mens de fastholdes i liner fastgjort til et halsbånd. Der er set mange eksempler på, at aberne får hevet deres hjørnetænder ud, hvis de forsøger at bide for at forsvare sig mod den hårdhændede behandling.

Foto: PETA.org

PETA har talt med flere ansatte på farmene, og de fortæller, at myndighederne altid varsler deres besøg, før de dukker op. Derfor har farmerne god tid til at skjule aberne før besøgene. En medarbejder fortæller, at alle farme, han kender til, stadig helt systematisk bruger aberne til tvangsarbejde.

Flere aber er filmet, mens de hysterisk flår og bider i tremmerne i et forgæves forsøg på at komme ud af de bittesmå bure. Foto: PETA.org

Det er især virksomheden Chaokoh, der sælger kokosmælk til supermarkeder over hele verden, som benytter aberne til tvangsarbejde. Flere danske netbutikker forhandler også mærket. Mere end 25.000 butikker verden over har dog boykottet firmaet, efter det kom frem, hvordan aber udnyttes for at skaffe kokosnødderne til kokosmælk.

Ud af de 14 farme, som foreningen afslørede i udnyttelsen sidste år, bruger halvdelen med sikkerhed stadig aber i indsamlingen af kokosnødder. Af de resterende syv vides det ikke, om de stadig bruger aber, men det er kendt, at en del farme hyrer selvstændige trænere med aber i høst-sæsonen, og derfor er det meget svært at bevise, at de stadig bruger aber.

Ifølge PETA tjener en del af abeejerne penge på at udleje dyrene ud til cirkusser, hvor de tvinges til at udføre kunster som at køre på cykel, bokse med hinanden eller spille basketball.

Den tidligere popstjerne Belinda Carlisle har støttet kampagnen for at få stoppet udnyttelsen af aberne, og hun har blandt andet skrevet til flere store supermarkedskæder for at få dem til at stoppe salget af Chaokoh-kokosmælk.