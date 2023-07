Abeunge fortsat på fri fod

Åh abe ...

Siden torsdag eftermiddag har en under to år gammel abeunge været på fri fod, efter den stak af fra Odsherred Zoo Rescue og begav sig ud på eventyr.

Dyreparkens personale har søgt intenst efter aben, men selvom den er set i området flere gange, er det altså ikke lykkedes at indfange den og få den hjem til sin indhegning.

Det skriver TV 2 Øst, som har talt med dyreparkens indehaver, Joan Thygesen.

Flere henvendelser

Indehaveren fortæller, at de hver dag får mellem tre og seks henvendelser fra borgere, der har set abeungen i området.

Senest har en borger skrevet i en Facebook-gruppe, at han på en gåtur med sin hund stødte på aben, som hoppede op på ham, før hunden skræmte den væk igen.

Mødet med aben skete omtrent tre kilometer fra Odsherred Zoo Rescue.

Joan Thygesen fortæller til TV 2 Øst, at det kan have været abens måde at søge hjælp på, da den hoppede op på hundelufteren, som det ikke er lykkedes dyreparken at komme i kontakt med.

Frysende og bange

- Det er en lille abe, som er bange, fryser og så er den formentlig også sulten. Så den har bare forsøgt at skabe kontakt, siger hun til mediet og fastslår, at abeungen ikke er farlig.

Opfordringen fra dyreparken lyder, at man kontakter dem på Facebook Messenger med det samme, hvis man render ind i abeungen.

Det er deres bedste mulighed for at finde frem til den, før den fortsætter sin færd og måske kommer endnu længere væk fra sit hjem.

Spotter man den unge abe i sin have, kan man med fordel stille vand og mad i form af rosiner og bananer ud til den, som den kan hygge sig med, indtil dyreparkens personale når frem.

Der er tale om en kapucinerabe. Den beskrives som to kilo tung, 40 centimeter høj og mørkebrun i farven.