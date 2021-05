Abnormt fund i flod

En gigantisk fisk, der blev beskrevet som et monster, blev fundet i Detroit River i april. Eksperterne tror, at den er mere end 100 år

Det kunne ligne noget fra en uhyggelig og dybt urealistisk Hollywood-film om monsterfisk, men den er god nok.

Den omkring 100 kilo tunge og over to meter lange fisk fra størfamilien blev fundet i Detroit River i april, og nu har eksperterne slået fast, at den er mere end 100 år gammel.

- Baseret på størrelsen og omkredsen tror vi, at der er tale om en kvindelig fisk, og at hun har været i vandet i mere end 100 år. Efter sigende omkring 1920, hvor Detroit blev USA's fjerde største by, skriver Alpena Fish and Wildlife Conservation Office.

Ekstra Bladet har været i dialog med Alpena Fish and Wildlife Conservation Office og fået lov til at bruge billedet.

De kvindelige størfisk kan blive op til 150 år, mens mændene kun bliver 50-60 år.

CNN har også skrevet om monsterfisken, og de beskriver samtidig, hvordan forskerne var i chok, da de så den.