Absurd dødsfald: Lig fundet under byens juletræ

En 85-årig kvinde blev fundet død under juletræet på torv i Sverige. Politiet formoder, hun har ligget der op mod seks dage

Under det store juletræ på torvet centralt i den nordsvenske by Boden blev en 85-årig kvinde fundet død få dage før jul.

Hun blev meldt savnet dagen inden, men politiet mener, at hun har ligget der i flere dage, inden hun blev fundet. Det skriver det svenske medie Expressen.

- Det føles lidt mærkeligt i betragtning af, hvor mange der er ude i byen ved juletid, og som står og tager billeder af sig selv ved det her træ, siger Anette Krig, der er efterforsker hos politiet, over for mediet.

Hun fortæller dog, at fordi grannet på træet var meget tæt og strakte sig helt ned til jorden, undrer det dem ikke, at de juleglade borgere ikke har opdaget hende.

Savnet i dagevis

Politiet formoder, at den 85-årige kvinde har ligget død siden luciadag 13. december, hvor hun sidst blev set i live.

Liget blev først fundet 19. december.

- Alt tyder på, at hun har været der siden den tirsdag, hvor hun sidst blev set i live. Vi har ingen indikationer på, at hun har været andre steder mellem hendes forsvinden og fundet, siger politiet.

Der er ikke mistanke om, at der er sket en forbrydelse, men politiet afventer fortsat den endelige obduktionsrapport.