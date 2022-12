Absurd julehilsen fra hospital: 'Du har aggressiv lungekræft'

Det er tanken, der tæller.

Men det, som skulle have været en sød juletanke fra en britisk lægeklinik, endte som en katastrofe.

For i stedet for at rundsende en sms med beskeden ’merry christmas’ ('glædelig jul', red.) skrev Askern Medical Practice i Doncaster til deres patienter, at de havde fået konstateret ’aggressiv lungekræft.

Det skriver BBC, som også har et billede af sms'en.

Beskeden skulle ifølge det britiske medie være blevet sendt afsted lillejuleaften og skabte ikke så overraskende enormt dårlig stemning i flere hjem.

Sarah Hargreaves, der ventede på svar efter en undersøgelse, fortæller til BBC, at hun ’brød sammen’, da hun fik beskeden - kun for en time senere at få at vide, at der var tale om en fejl.

‘Jeg havde netop fået fjernet en vorte og ventede derfor på svar fra vævsprøven. Så jeg var i forvejen bekymret,’ forklarer hun.

'En syg joke'

Også Carl Chegwin var blandt dem, som modtog den mærkelige julehilsen, som han fortæller, at han fik ’ud af det blå,’ og som kunne ’knække alle.’

- Jeg tænkte, om det måske var en syg joke. Det er ikke ofte, at jeg går til lægen, og så skulle jeg pludselig have kræft, siger han og uddyber:

- Så jeg sad der og kløede mig i hovedbunden og tænkte, at de måske vidste noget, jeg ikke gjorde.’

Askern Medical Practice har endnu ikke udtalt sig om beskeden, der potentielt er sendt til mere end 8.000 mennesker.

