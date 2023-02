Absurd leveringstid: Brev kom frem 100 år for sent

Det sker at breve kan blive et århundrede forsinket, lyder svaret fra britiske Royal Mail

Herhjemme ynder vi at brokke os over Postnord, når vores post når langsomt frem.

Det danske postvæsen må dog trods alt siges at arbejde en del hurtigere, end det er tilfældet i Storbritannien.

Her er et brev, der blev sendt i 1916, netop nået frem til den rette adresse. Det var dog af gode grunde ikke den rette ejermand, der modtog brevet.

Frimærke med kongen

En kold februardag i 1916 blev et brev således sendt af Christabel Mennel, datter af tehandleren Henry Tuke Mennel, mens hendes familie var på ferie i Bath i det vestlige England.

Efter mere end 100 år nåede det så frem til Hamlet Road i det sydlige London, skriver CNN. Det skabte en del forvirring hos husets beboer, Finlay Glen.

- Der stod '16' på brevet, så vi troede, at det var fra 2016. Så fik vi øje på frimærket, hvor der stod 'konge' i stedet for en 'dronning'. Det kunne ikke være 2016, tænkte vi, siger han til mediet.

Han fortæller videre til mediet, at familien retteligt modtog brevet for nogle år siden, men han har ikke villet åbne det før nu, da det er ulovligt at åbne andres folks post.

- Men det jeg indså, at det var meget gammelt, tænkte jeg, at det var okay at åbne brevet, uddyber han.

Finlay Glen undskylder dog, hvis han har brudt loven.

Det sker

Brevet menes oprindeligt at være sendt til 'Katie', som var gift med en lokal frimærkehandler ved navn Oswald Marsh. I brevet skriver Christabel Mennel om ferien i Bath:

'Jeg har haft det elendigt her med en meget voldsom forkølelse'.

Brevet nåede dog aldrig frem til Katie. Hos det britiske postvæsen, Royal Mail, oplyser man til CNN om den opsigtsvækkende lange leveringstid:

'Hændelser som denne sker meget sjældent, og vi er usikre på, hvad der er sket i dette tilfælde,' lyder det fra en talsmand.

Brevet er nu blevet overleveret til en lokalhistoriker, som skal undersøge det yderligere.