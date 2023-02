'Absurd og usmageligt': H&M 'høvler' personale og ansætter nye

H&M bruger en speciel strategi, hvor de 'høvler' arbejdstiden i stedet for at fyre dem

Fra fuldtid til fem timer. Eller sig op.

Det er meldingen fra H&M, efter de er begyndt på deres nye 'høvlingsmetode' for at komme af med deres personale. Sådan lød det i weekenden i Aftonbladet i Sverige.

Metoden går i sin enkelthed ud på, at medarbejdere, som tidligere har været ansat på fuld tid, falder til fem timer om ugen. I stedet for at fyre sit personale giver de dem derfor dette 'tilbud'. Og hvis personalet er utilfredse med det, kan de sige op.

Formanden for Handelsanställdas Forbund, Linda Palmetzhofer, kalder det både absurd og usmageligt.

- Vi har eksempler på folk, der har arbejdet 30 år i virksomheden. Som tak for det får de nu denne type tilbud. Hvordan kan du leve af en kontrakt, der giver dig fem timer om ugen? Det går ikke, siger hun.

Midt i 'høvlingskaos'

Noget andet bemærkelsesværdigt er, at H&M nu har sat nye stillingsannoncer på deres hjemmeside. Her søger de butikspersonale i blandt andet Malmø, Lund og Stockholm.

I annoncerne tilbyder H&M 'muligheden for at vokse i et tempofyldt miljø' med et 'fantastisk team'. Derudover lover de 'gode udviklingsmuligheder'.

Dog skriver de også, at den, der får jobbet, ikke har garanterede timer. Medarbejderne forventes at stille op foran butikkens indgang, når der er brug for det.

- Det minder om arbejdsmarkedet i slutningen af 1800-tallet, siger Linda Palmetzhofer.

H&M har ikke villet kommentere, hvorfor de ansætter nye medarbejdere, mens de sætter andre ned i tid.