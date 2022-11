Aconto-chok: - Et levn fra en anden tid

Forbrugerrådet Tænk opfordrer elselskaberne til at tilbyde kunder at betale det faktiske forbrug bagefter

Priserne går amok, og den buldrende energikrise har affødt et væld af chok-regninger i danskernes indbakke.

Desperate kunder ringer forgæves til energiselskaberne, som bestormes af kunder, når deres acontoregninger pludselig er mere end fordoblet.

Hos Forbrugerrådet Tænk mener man, at der bør tages et opgør med acontoregningerne, så kunderne i stedet kan få muligheden for at vælge at betale deres faktiske forbrug bagefter.

- Vi vil opfordre elselskaberne til at tilbyde forbrugerne at betale bagefter. Vi synes, at aconto-systemet på nogen vis er et levn fra en anden tid, siger direktør Mads Reinholdt til Ekstra Bladet.

Mange eksempler

Direktøren mener, at den nuværende situation er problematisk for forbrugerne.

- Vi ser mange eksempler på folk, der kommer til at betale dobbelt eller tre gange så meget som deres faktiske forbrug, fordi acontoregningerne er voldsomt høje, lyder det fra Mads Reinholdt.

Forbrugerrådet Tænk vurderer ikke, at det ville være vanskeligt for elselskaberne at tilbyde forbrugerne muligheden for at betale bagefter.

- Hvis vi kigger på andre forretningsmodeller, så vil det være relativt lige til for elselskaberne at tilbyde den her løsning, da de kan fjernaflæse det faktiske forbrug og opkræve betaling bagefter på rimelig simpel vis, forklarer Mads Reinholdt.

I alles interesse

Direktøren anerkender dog, at det i disse tider både er svært for kunderne og elselskaberne at udregne det rigtige acontobeløb, da priserne svinger meget, og fordi flere danskere er blevet dygtige til at spare på strømmen.

Men han påpeger samtidig, at en løsning, hvor forbrugerne betaler for det faktiske forbrug, både vil kunne lette elselskabernes administrative byrde og gøre det mere gennemskueligt for kunderne.

- Jeg tror, det er i alles interesse, at man har det her tilbud, hvor forbrugerne selv kan vælge, om de vil den ene eller den anden løsning, siger Mads Reinholdt.

