Aconto-kaos: Afviser totalt

Energikrisen fortsætter, men hvor sandsynligt vil det være, at Danmark kan opleve blackout? Det svarer professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen på i videoen her

Forbrugerrådet Tænk mener, at der bør tages et opgør med acontoregningerne. Det mener energiselskabet Norlys ikke

Prisstigningerne og den buldrende energikrise har affødt et væld af chokregninger hos danskerne.

Det har fået desperate kunder til at ringe til energiselskaberne, som bestormes af kunder, når aconto-regningerne pludseligt er blevet mere end fordoblet.

Men det behøver ikke at være sådan.

Det mener Forbrugerrådet Tænk, som vurderer, at der bør tages et opgør med acontoregningerne, så kunderne i stedet kan få muligheden for at vælge at betale deres faktiske forbrug bagefter.

- Vi vil opfordre elselskaberne til at tilbyde forbrugerne at betale bagefter. Vi synes, at aconto-systemet på nogen vis er et levn fra en anden tid, siger direktør Mads Reinholdt til Ekstra Bladet.

Uenighed hos Norlys

Men hvordan forholder elselskaberne sig til forbrugerrådets tanker om et opgør mod acontoregningerne?

Ekstra Bladet har talt med Mads Brøgger, direktør for Norlys Energi om hans syn på Forbrugerrådet Tænks idéer, og han er ikke enig i, at acontoen er et levn fra fortiden.

- Jeg mener, det er den mest kosteffektive måde at drive virksomheden på, og dermed også at holde energipriserne nede. Samtidig mener jeg, at det er det bedste værn mod overraskelser i energiregningen, siger han.

Mads Brøgger kan ikke genkende billedet af, at kunder kommer til at betale dobbelt eller tre gange så meget, som deres faktiske forbrug.

- Vi har 650.000 kunder, og jeg tør ikke sige, om der har været en sådan en enkeltsag hos os, men det er ikke det, der tegner det generelle billede hos os.

- Der er selvfølgelig kunder, som har fået tre gange så høje regninger, men det er fordi, at energiprisen er steget tilsvarende.

Ekstraregning hos Betalingsservice

Spurgt ind til, hvad der holder Norlys tilbage for at tilbyde kunderne at betale deres faktiske forbrug, som Forbrugerrådet Tænk efterspørger, er svaret, at det vil øge omkostningerne.

- Grunden til, at vi gør sådan her, er, at det er den mest kosteffektive måde at gøre det på, og samtidig reducerer det de omkostninger, der er ved at inddrive energiregninger.

Han fortæller også, at hvis kvartalsregningerne blev lavet om til månedsregninger, så ville det resultere i højere omkostninger.

- Hvis vi skulle lave månedsafregninger for vores 650.000 kunder, så ville det koste os 40 millioner ekstra alene i Betalingsservice-omkostninger om året.