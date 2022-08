Ad! Bøde og sur smiley til Rema 1000

Mandag 8. august fik Rema 1000 på Ølbycenter 31A i Køge en bøde på 10.000 kroner for dårlig hygiejne efter et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Det sker bare en måned efter, at et kontrolbesøg udløste en indskærpelse af rengøringen til butikken.

Det fremgår af en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Det seneste kontrolbesøg var en opfølgning på indskærpelsen, som butikken havde fået en måned tidligere, men her viste det sig, at der var opstået nye rengørings-problemer.

Fødevarestyrelsen konstaterede under besøget, at der var ansamlinger af støv og begyndende skimmelsvamp i en bær-køler.

Derudover fandt de støv, spindelvæv og rådne frugter og grøntsager under reolerne i grøntafdelingen, snavsede plastkasser, hvori de opbevarede uemballeret frugt og under samtlige reoler i butikken, lå der tabte fødevarer ifølge rapporten.

Der blev desuden fundet spildte væsker, støv og spindelvæv under flere af reolerne i butikken.

Ifølge rapporten fortalte butikken, at de ville begynde rengøringen med det samme.

Kloakvand i fryserum

En måned tidligere havde Fødevarestyrelsen besøgt butikken efter en henvendelse fra en forbruger.

Her blev der også fundet flere kritisable forhold i rengøringen.

Gulvet på lageret og i mejerikølerummet havde mørke belægninger af snavs af ældre dato og i et af butikkens kølerum, blev der fundet gammelt, indtørret æggemasse på gulvet fra en æggebakke med ødelagte æg.

Omkring et bord på lageret fandt man massive mørke belægninger af snavs af ældre dato. På væggen til et fryserum, var der nedløbne og indtørrede væsker fra kasserede fødevarer, og man fandt snavs fra kloakvand foran fryserummet, da kloakken løb over i weekenden.

Derudover fandt Fødevarestyrelsen spildte, indtørrede fødevarer på hylder i et kølerum og støv, snavs og skimmel-lignende vækst på lågerne til en frostboks.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Rema 1000. De ønsker ikke at stille op, men har i stedet sendt følgende kommentar.

'Det er ikke godt nok og vi beklager den manglende rengøring i butikken. Købmanden har nu fuld fokus på rengøring nu og fremover', skriver kommunikationschef Jonas Schrøder fra Rema 1000