Adgangsbilletten til genåbningen: Her er alt du skal vide om coronapasset

Billetten til store dele af genåbningen er coronapasset. Her er et overblik over, hvad du skal vide om passet

Coronapasset er fra og med tirsdag adgangsbilletten til en række af de genåbnede butikker og steder.

Ekstra Bladet bringer dig her et overblik over, hvad du skal vide om coronapasset.

Hvad udgør et coronapas?

Der er flere ting, der giver et gyldigt coronapas.

Hvis man er færdigvaccineret, så åbner ens coronapas permanent dørene til diverse ting. Er man ikke færdigvaccineret, så gælder det om at have en negativ test, der er under 72 timer gammel. Dette kan både være en PCR-test eller en kviktest.

Det giver også et gyldigt coronapas, hvis man tidligere har været smittet med corona. Her skal man have en positiv coronatest, der er mere en to uger gammel, men den må ikke være ældre en 12 uger gammel. Efter 12 uger fungerer den positive test ikke længere, som et gyldigt coronapas.

Børn under 15 er undtaget kravet om coronapas og behøver derfor ingen af de ovenstående.

Hvor finder man sit coronapas?

På sundhed.dk kan man downloade sit coronapas og printe det ud.

Der er både en version for vaccinerede og en for dem, som måtte have en negativ test, der er under 72 timer gammel.

Man kan også tilgå det i appen 'MinSunched', hvor testsvar automatisk ryger ind.

Fra den 9. april vil færdigvaccinerede borgere, der er fritaget for digital post, få deres vaccinationsdokument tilsendt fysisk. De undgår altså e-Boks.

Hvor skal man bruge det?

Tirsdag åbner en række liberale erhverv, hvor coronapasset vil være adgangsbilletten til betjening. Det gælder for eksempel, hvis du skal have klippet håret, lavet en tatovering, have en massage eller en tur i skønhedsklinik.

21. april vil passet så være nødvendigt, hvis man skal have en kold øl i solen. Udeservering åbner nemlig her, og der vil coronapas være et krav for at blive betjent. Det gælder her restauranter og caféer og museer, biblioteker og kunsthaller, som også ventes at åbne her.

Serveringen rykker efter planen indendørs den 6. maj, og her vil coronapasset også være et krav. Det gælder samtidig biografer, spillesteder og teatre, der også planmæssigt åbner her.

Idræt er også omfattet af coronapasset. Indendørs idræt for voksne ventes at åbne 6. maj, og her er passet adgangsbilletten til sved på panden.

Daghøjskoler, aftenskoler samt indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver og legelande kommer også til at kræve coronapas, når de åbner igen.

Det er planen, at coronapasset skal have betydning for rejser til udlandet, men det er endnu ikke fastslået hvordan.

Her skal coronapasset bruges I rammeaftalen for genåbning nævnes følgende steder, hvor der skal bruges coronapas i takt med, at der åbnes: De liberale serviceerhverv

Museer, kunsthaller og biblioteker

Restauranter og caféer

Konferencer, spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter

Indendørs idræt for voksne over 18 år

Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver og legelande

Daghøjskoler og aftenskoler Vis mere Luk