Adidas om populært stofmundbind: 'Yder ikke beskyttelse'

Torsdag skal der bæres mundbind mange steder, når man bevæger sig ud i det offentlige rum.

Men allerede nu går rigtig mange danskere rundt med mundbind, og mange af disse er lavet af stof, så de kan genanvendes.

En af producenterne til de populære stofmundbind er den tyske modemastodont Adidas. Problemet med produkterne er bare, at de ikke yder nogen form for beskyttelse mod covid-19.

Det erkender Adidas selv på deres hjemmeside, hvilket man kan se, hvis man scroller langt nok ned ad siden.

'Ansigtsmasken yder ikke beskyttelse', står der om produktet. Derudover skriver Adidas, at 'den ikke reducerer smitten fra luftbårne virusser eller bakterier' og ikke vil 'beskytte dig eller andre fra at sprede virusser.'

'Modefænomen'

Ifølge Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, skal man ikke købe stofmundbindet fra Adidas eller lignende.

- Det er jo et rent modefænomen. Den skal man gå langt udenom. Vi bruger jo ikke mundbind for sjov. Det kan godt være, at der går lidt mode i det, men mundbind bruger vi jo for at forhindre smitte den ene og anden vej. Men hvis de beskrev det anderledes, så ville man også kunne komme efter dem, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hans Jørn Kolmos, der er overlæge og professor på Syddansk Universitet, synes ikke det er en god ide at købe stofmundbindene fra Adidas. Foto: Robert Wengler/Ritzau Scanpix

Her er ALT, du skal vide om mundbind

Generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bruger engangsmundbind frem stofmundbind, da man ikke kan sige god for, at de alle beskytter i lige så høj grad som et CE-mærket engangsmundbind.

- Stofbind er ikke lige så gode som engangsmundbind, men de er bedre end ingenting trods alt. Jeg har også selv et stofmundbind, som jeg bruger, når jeg ikke har et engangsmundbind ved hånden. Men skal man købe et stofmundbind, så skal det være af god kvalitet, siger Hans Jørn Kolmos.

Hvis man vil bruge stofmundbind, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at det har tre stoflag. Adidas-produktet har to.

'Ansigtsmasken yder ikke beskyttelse' Adidas skriver følgende om deres stofmundbind: 'Denne maske til dækning af mund og næse er et modeprodukt til privat brug og møder ikke medicinske standarder. Denne maske er ikke blevet testet eller verificeret som personligt beskyttelsesudstyr (PPE). Ansigtsmasken yder ikke beskyttelse. Denne maske er ikke egnet til brug i sundhedsvæsenet, daginstitutioner eller plejehjem i nogen som helst kapacitet, da den ikke reducerer smitten fra luftbårne virusser eller bakterier. Denne maske vil ikke beskytte dig eller andre fra at sprede virusser. Når den trækkes over mund og næse kan den begrænse spredningen af spyt og andre væsker fra din mund og næse. Vask ved 60 grader før hver brug. Vask før brug. Udskift tildækningen når stoffet bliver fugtigt. Masken kan ikke afløse almindelig hygienepraksis. Bliv hjemme hvis muligt. Hold afstand. Vask hænder regelmæssigt. Rør ikke ved masken under brug. Denne maske møder ikke standarderne for DIN149, EN143 eller andre medicinsk-relaterede produkter, såsom NIOSH, og møder på ingen måde disse standarder.' Vis mere Luk

hverdagsudgave

Ekstra Bladet har taget kontakt til Adidas for at høre, hvorfor man skal købe deres mundbind, når de ikke yder beskyttelse. Derudover har vi spurgt dem, om de er gode nok til at gøre deres kunder opmærksomme på, at stofmundbindene ikke beskytter og forholdt dem kritikken fra Hans Jørn Kolmos

Henrik Hallberg, der er senior PR manager hos Adidas Nordics har svaret følgende i en mail:

'Vores ansigtsmaske var designet til den almene forbruger og er ikke medicinsk klassificeret - dette er tydeligt markeret i vores produktbeskrivelser både online og i butikken. Ansigtsmasken blev udviklet tidligere på året for at give et hverdagsudgave, der er vaskbar og behagelig i forhold til de eksisterende produkter på markedet. Den kan hjælpe med at begrænse spredningen af ​​smitte via dråber og dermed hjælpe med at beskytte andre mod bakterier, hvilket er specificeret i al oplysningsmateriale til forbrugeren.'

Søren Brostrøm har tidligere sagt, at der er evidens for, at mundbind har en effekt