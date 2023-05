Adrenalinpennen Emerade tilbagekaldes, da den ikke overholder krav til såkaldte faldtest. Det betyder, at der er en risiko for, at den ikke fungerer, som den skal.

Patienter, der har en Emerade adrenalinpen, skal hurtigst muligt kontakte en læge for at få en recept på en adrenalinpen fra et andet firma.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Virksomheden PharmaSwiss Ceska republika s.r. markedsfører Emerade, og det er den, der har informeret Lægemiddelstyrelsen om fejlen.

At adrenalinpenne ikke overholder krav til faldtest betyder, at der er risiko for, at den enten ikke udløses eller udløses for tidligt, hvis pennen er blevet tabt eller har været udsat for slag.

Problemet gør sig gældende for både Emerade pennen i styrken 300 mikrogram og i styrken 500 mikrogram.

En adrenalinpen bruges som førstehjælp ved anafylaktiske reaktioner også kendt som et allergisk chok. Det kan for eksempel opstå ved insektstik, fødevareallergi eller en allergisk reaktion på indsprøjtning af lægemidler.