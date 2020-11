Advarede mod traktor-demo

København og Aarhus har lørdag været fyldt af af traktorer og landmænd i timevis.

Demonstrationen, hvor omkring 800 af traktorer har deltaget for at sige fra over for regeringens lovbrud i minksagen, har i den grad tiltrukket opmærksom.

Men det er ikke alle, der har ment, det var en god idé at deltage i demonstrationen. Jysk Landbrug har advaret landboforeningens medlemmer om at deltage.

Ikke til gavn

Medlemmerne er blevet advaret på en mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

'Jysk Landbrug melder klart ud, at nye traktor-demonstrationer i de store byer på lørdag formiddag ikke er til gavn for de igangværende forhandlingerne om erstatninger og kompensationer til minkavlerne. Til gengæld har vi kæmpe stor forståelse for at den vrede, frustration og fortvivlelse over det, der har ramt vores erhverv og de familier, der særligt beskæftiger sig med mink-produktion, skriver formand HC Gæmelke i mailen:

Traktorer på Rådhuspladsen i København.

Hundredvis af landmænd samlet på Rådhuspladsen i Aarhus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

'På trods af at minkbranchen er ekstremt hårdt ramt og processen har været helt forfærdelig og i strid med Grundloven, vil jeg opfordre mine medlemmer til ikke at deltage i demonstrationer i de store byer på lørdag. Dertil skal det siges at vi på ingen måde accepterer regeringens måde at håndtere situationen og det faktum at de har brudt grundloven, sundhedsmæssigt forsvarligt eller ej. Selvom uvisheden er svær, så er forhandlingerne i gang. Jeg mener at vi skal være klogere end regeringen i denne sag.'

Martin Krogsgaard er stolt af den opbakning, han har mødt i forbindelse med demonstrationen.

Sophie Løhde var blandt talerne i København.

Forlader byerne

Traktordemonstrationerne stoppede omkring klokken 14, hvor de sidste talere var færdige.

Det er ikke de hurtigste køretøjer, så det tager tid at komme ud ad de to storbyer. 15.19 Skrev Københavns Politi på Twitter, at de første traktorer var helt ude af deres politikreds.

Kort før klokken 16 kunne Østjyllands Politi meddele, at alle traktorer havde forladt byen. Det havde givet noget trafikalt bøvl, men var ellers forløbet stille og roligt, oplyser politikredsen.

