Advarer: Åbn IKKE disse mystiske breve

Mystiske, små kuverter med frø er røget igennem flere danskeres brevsprækker.

Modtagerne har bare ikke bestilt dem.

Jyllands-Posten har kunnet berette om, at det er sket over hele verden.

Landbrugsstyrelsen er gjort opmærksom på de mystiske pakker og advarer nu danskerne.

Folk har ringet ind

I et aflåst rum hos Landbrugsstyrelsen ligger over 10.000 plastikposer med udenlandske frø, der skal destrueres.

Kun en lille brøkdel af frøene har danskerne ikke selv bestilt hjem.

Det er dog her, at styrelsen er blevet opmærksom på, at nogle danskere ikke selv har bestilt frøene hjem.

- Der er fem til ti stykker, der har ringet ind og fortalt os, at de ikke selv har bestilt de frø, som vi har konfiskeret fra dem, siger Kristine Riskær, der er enhedschef ved Landsbrugsstyrelsen, til Ekstra Bladet.

I starten tror styrelsen, at det er flove folk, der kommer med dårlige undskyldninger for deres ulovlige bestilling af frø fra udlandet.

De er så blevet opmærksomme på, at fænomenet er foregået over hele verden.

Det skal du gøre med frøene Dette anbefaler Landbrugsstyrelsen du skal gøre, hvis du modtager de mystiske frø: Gå ind og anmeld på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Upload gerne billede af emballage og frø.

Så ikke frøene ud, hvis du ikke kender deres art, oprindelse og plantesundhedstilstand.

Smid ikke frøene ud. De bør destrueres. De kan komme i mikrobølgeovnen eller brændes.

Send gerne frø og emballage til Landbrugsstyrelsen, Plantetilsynet, Augustenborg slot, Storegade 2, 6440 Augustenborg,

Kontakt Landbrugsstyrelsens kundecenter på 33 95 80 80.

Ukendt afsender og harmløse frø

Det har især været i USA, at der er blevet registreret mange af de ukendte pakker med frø.

Alle stater har registreret modtagelser af de mystiske pakker, der primært har indeholdt uskyldige grøntsags- og krydderurtefrø.

I Danmark har man ikke styr på, hvilken slags frø de mystiske pakker har indeholdt, men understreger, at de skal destrueres fremover.

Der kan være sygdom i dem, der kan ødelægge danske plantesorter og natur.

- Da vi først er blevet opmærksomme på fænomenet nu, er vi ved samle information over, hvilken slags frø de ufrivillige danskere har modtaget, siger Kristine Riskær.

Ulovlige frø bestilles hjem

De 10.000 plastikposer af frø, der minder om de lange, gennemsigtige slikkepindepakker i kioskerne, er mest af alt frø, danskere har bestilt hjem uden for EU.

- Efter at EU sidste år lavede lovgivning, der kræver, at planter og frø skal have et officielt plantesundhedscertifikat for at måtte importeres ind i EU, så har tolden konfiskeret tusindvis af leveringer på vegne af Landbrugstyrelsen, siger Kristine Riskær.

Enhedschefen stiller også spørgsmål til danskernes lyst til at købe frø uden for EU.

- Meget få af frøene er særligt eksotiske. Langt størstedelen af dem er helt almindelige grøntsagsfrø, som du også kan få inden for EU, siger hun

- Det tyder på, at være prisen, det handler om, siger Kristine Riskær.

Landbrugsstyrelsen arbejder på at udbrede information om lovgivningen, så flere danskere ikke skal have et høringssvar om ulovlig import i indbakken.