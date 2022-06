Advarer: Aktiemarkedet kan dykke voldsomt

Det har indtil videre været et hårdt år på aktiemarkedet - ikke mindst på grund af krigen i Ukraine.

Men nedturen kan fortsætte. Det viser historien, fortæller chefstrateg i Danske Bank Frank Øland til Børsen.

Vi har allerede set flere såkaldte bjørnemarkeder, hvor kurser er faldet mere end 20 procent, og de kan fortsætte.

- Der er meget stor forskel på bear markets. Nogle gange falder markedet lige godt 20 pct., og så er det det. Men vi har også set bear markets, hvor de 20 pct. bare er begyndelsen. Det er vigtigt at holde sig for øje som investor: Markedet kan godt falde yderligere 20 pct., selvom man synes, at det allerede er faldet meget, siger Frank Øland.

Over de seneste 150 år har det store amerikanske S&P 500-indeks haft 24 bjørnemarkeder med et gennemsnitligt fald på 36 procent.

Det hele kommer i høj grad til at afhænge af, hvorvidt vi er på vej ind i en recession eller ej. Undgår vi den, så har vi måske allerede ramt bunden, og så vil det være et godt tidspunkt for investorer at komme ind i markedet.

Men kommer recessionen, så viser historien, at der fortsat kan være langt, til bunden er nået ifølge Frank Øland.

I denne uge advarede topchefen i storbanken J.P. Morgen om, at der er en økonomisk orkan på vej.

- Orkanen er lige derude nede ad vejen og på vej i vores retning, lød det fra Jamie Dimon. Det kan du læse mere om her.

Som det ser ud nu, forventer flere økonomer, at recessionen vil komme. I begyndelsen af maj måned lød det blandt andet fra Deutsche Bank, at vi kommer til at få 'en stor reccesion'.

For nylig solgte storbanken Nordea også ud af sin aktiebeholdning af frygt for en kommende recession

I slutningen af marts oversteg renten på toårige amerikanske statsobligationer renterne på de tiårige. Det er historisk set en advarselslampe om en kommende recession. Læs mere om det her.