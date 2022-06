Advarer: Aktier kan falde med 30 procent

Ifølge den nordiske investeringsbank SEB vil en amerikansk recession få aktiekurserne til at falde yderligere

2022 har været et særdeles hårdt år for det globale aktiemarked.

Men det værste er muligvis ikke set endnu, hvis man spørger investeringsbanken Skandinaviska Enskilda Banken, der mener, at aktierne kan falde endnu mere.

Det siger chefstrateg i SEB Thomas Thygesen til Børsen.

- Aktiekurserne kommer formentlig til at tabe 30 procent i løbet af resten af 2022. Der er høj sandsynlighed for, at der kommer recession, siger Thomas Thygesen.

Inflationen stiger

Ligesom i Danmark er inflationen steget i flere lande verden over. I Danmark steg inflationen i april til 7,4 procent, og i USA er den oppe på 8,6 procent.

Det har fået investorerne til at frygte en recession og samtidig betyder renteforhøjelserne, at der er en risiko for en amerikansk recession.

Ifølge Thomas Thygesen er chancen for en recession indenfor et år over 50 procent, hvor den normalvis ligger på 10-15 procent.

Det er specielt prisstigninger på blandt andet naturgas og fødevarer, der får inflationen til at stige.

Ifølge Euroinvestor er flere danske aktier faldet markant siden starten af 2022. Her kan det ses at store virksomheder som Ambu og Carlsberg er faldet med henholdsvis 42,2 procent og 26,5 procent.

