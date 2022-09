Advarer: Antallet af hackerangreb er eksploderet

Hackerangreb 'vælter ind over' danske virksomheder. Sådan lyder advarslen i en pressemeddelelse fra SMVdanmark tirsdag morgen.

SMVdanmark er en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Ifølge en ny analyse fra organisationen har godt hver fjerde mindre virksomhed i løbet af 2021 oplevet forsøg på hackerangreb.

Det er rekord og en stigning på 156 procent siden 2019.

- Mange mindre virksomheder har den opfattelse, at et hackerangreb ikke sker for dem, for hvorfor skulle det dog være interessant at hacke sig ind i deres virksomhed, siger Lasse Lundqvist, konsulent og cyberekspert i SMVdanmark, i pressemeddelelsen.

- Her er det vigtigt, at man husker på, at hvis noget har værdi for virksomheden, har det også værdi for en hacker. Alle brancher kan blive ramt af et hackerangreb, fortsætter han.

Her står det særlig slemt til

De store virksomheder er stadig hackernes foretrukne mål, understreger organisationen.

Men hackernes interesse for de mindre virksomheder er steget voldsomt, og det står særlig slemt til i branchen for information og kommunikation.

Ifølge SMVdanmark er danske virksomheder generelt særlig sårbare, fordi Danmark er det land i EU, hvor flest mindre virksomheder har digitaliseret deres arbejdsgange.

Det kan for eksempel være ved, at kunderne booker tid online.

Organisationen opfordrer til øget fokus på problemet.

- It-sikkerhed kan virke som en jungle at finde rundt i. Men, hvis du ved, hvad du skal være opmærksom på, kan risikoen for et hackerangreb reduceres betydeligt.

- I SMVdanmark anbefaler vi, at politiet opprioriterer cyberområdet. Derudover skal den grundlæggende it-forståelse højnes i grundskolen for at øge den generelle opmærksomhed på cybersvindel, siger Lasse Lundqvist.