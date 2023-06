Advarer bilister: Her bliver det værst

Årets sommerferie står for døren, og det betyder, at der i perioder bliver trængsel på vejene

Ferie, ferie, ferie!

Sådan synges der formentlig rundt på mange af landets skoler fredag, men med sommerferiens begyndelse følger også kø, kø, kø.

I den anledning har Vejdirektoratet udsendt en prognose for sommertrafikken, så bilister kan planlægge turen og undgå det værste pres på vejene.

Kør i god tid

Her lyder forventningen, at trafikken især vil bevæge sig på tværs af landet mellem Sjælland og Jylland, samt til og fra Tyskland ved grænsen.

Samtidig kan der opstå trængsel i sommerhusområderne, særligt langs Vestkysten, ved Skagen og til og fra Nordsjælland.

'Vi anbefaler at køre uden for de mest trafikerede tidsrum, at være i god tid og at holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation,' lyder opfordringen fra Vejdirektoratet.

Foto: Vejdirektoratet

Store rejsedage

Særligt lørdage i ferien ser ud til at byde på kø og trængsel, mens der fredage vil være jævnt fordelt trafik - med undtagelse af fredag 23. juni, hvor der kan opstå tæt trafik.

Søndage kommer der ifølge prognosen moderat trafik på tværs af landet og ved de dansk-tyske grænser. Søndage i uge 31 og 32 er der dog også stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid på grund af hjemrejser.