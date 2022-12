Advarer bilister: Her skal du være særligt opmærksom

Hvis du torsdag morgen skal køre på arbejde, så vil det være en god idé at være ekstra agtpågivende i forhold til vejrforholdene. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) melder nemlig lige nu om risiko for isglatte veje rundt om i landet.

Særligt i det jyske bliver bilisterne i morgentrafikken opfordret til at være ekstra årvågne og påpasselige.

Det er beskeden fra DMI's vagthavende meteorolog torsdag morgen.

Torsdagens vejr vil i øvrigt hovedsageligt være skyet med byger, mens der lokalt kan forekomme slud.

Temperaturen vil torsdag være mellem to og fem graders varme med svag til jævn vind fra øst og nordøst.

I løbet af aftenen og ud på de sene nattetimer vil det blive stedvis klart vejr i den vestlige del af landet. Natten til fredag vil temperaturen falde til én grads frost og fire graders varme med svag til jævn vind fra øst og nordøst.

Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at der især i det vestjyske omkring Holstebro samt længere nordpå omkring Hjørring, Frederikshavn og Hirtshals er risiko for isglatte veje.

Her bør bilister derfor være særligt opmærksomme.

I Hjørring Kommune er vejene ifølge Vejdirektoratet blevet saltet i løbet af natten.

Kold vind og nattefrost

Spejder man længere ud i fremtiden, står det klart, at danskerne har koldere temperaturer i vente med lokal nattefrost.

'Et højtryk over Rusland ligger stationært og sender koldere luft ind over Danmark fra øst. Det betyder lokal nattefrost og mulighed for hvidt i nedbøren.'

'I løbet af næste uge drejer vinden til nordlige retninger og endnu koldere vinde ser ud til at trænge ned over Danmark,' melder Danmarks Meteorologiske Institut.

