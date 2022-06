Advarer: Blev efterladt på stationen

Linette Jensen havde set frem til en hyggelig weekend i København med sin familie, et vennepar og deres børn.

Turen fra Holstebro til hovedstaden endte dog i kaos, da Linette og hendes gruppe blev efterladt af Kombardo Expressen.

Turen startede klokken lidt over syv i Holstebro. Omkring klokken 10 var det tid til at skifte bus i Odense for de omtrent halvtreds personer, der skulle videre mod København.

- Der er ikke nogen bus, da vi ankommer til Odense, men buschaufføren - der skal tilbage mod Holstebro - siger, at bussen mod København er på vej, og den vil være der indenfor en halv time fortæller Linette Jensen til Ekstra Bladet.

Ventede i halvanden time

Det trækker dog ud, og buschaufføren på stedet må til sidst komme med en nedslående melding.

- Han har dårligt nyt, siger han. Der kommer ikke nogen bus og kører os til København, og vi skal selv sørge for transport videre. Og så kører han tilbage mod Holstebro, siger Linette Jensen.

Hedes gruppe, der består af fire voksne og fire børn, står nu efterladt ved busstoppet i udkanten af Odense.

Artiklen fortsætter under billedet.

Familierne stod efterladt i udkanten af Odense. Foto: Privatfoto

- Man har regnet med en god tur, men det ender jo på en noget anden måde. Vi har fire børn med, og de tog det i stiv arm, men de var jo også frustrerede.

Linette Jensen forsøger herefter at ringe til Kombardo Ekspressen, men her kan man hverken svare på, hvad der er gået galt, eller om man vil dække de ekstra rejseudgifter, som de rejsende er tvunget til at betale, hvis de vil frem.

Oveni i den allerede kaotiske transportsituation, viser det sig, at der er sporarbejde på Sjælland, så Linette Jensen og hendes gruppe ser sig nødsaget til at bestille en taxa fra Odense til hovedstaden. Klokken 14.30 er gruppen endelig fremme, over to timer forsinket og med en taxaregning på 5000 kroner oveni hatten, som de stadig ikke ved, om Kombardo vil dække.

Dårlig kundeservice

- Man bliver jo mega frustreret over situationen, men vi kunne trods alt finde en løsning. Der var ældre mennesker med, der var helt hjælpeløse, og som stod strandet, da vi kørte fra Odense, fordi de ikke var sikre på, at Kombardo vil betale deres rejseomkostninger. Det er dårlig kundeservice, siger Linette Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

De to familier har ikke fået ødelagt deres tur til København, men de var ærgerlig over, at de ikke kunne have nogle af de ældre mennesker, som blev efterladt, med i deres taxa. Foto: Privatfoto

Ifølge kommunikationschef ved Kombardo Expressen, Jesper Maack, opstår fejlen, da der sker en misforståelse mellem buschaufførerne. Derfor er bussen til København allerede kørt, da bussen fra Holstebro når til Odense.

- Det er selvfølgelig super beklageligt. Vi må simpelthen ikke komme i sådan en situation, hvor vi efterlader halvtreds mennesker uden et alternativ. Det er ikke godt nok, siger Jesper Maack.

Da han ikke er chef for kundeservice, kan han ikke garantere, at de berørte får dækket deres rejsudgifter.

- Men jeg kan i hvert fald garantere, at jeg vil sørge for, at vores kundeservice ser på den her sag med milde og fair øjne, siger Jesper Maack.

Linette Jensen er ikke i tvivl, om hun vil lægge sine penge hos Kombardo i fremtiden.

- Nej, vi rejser aldrig med Kombardo igen.

Det kan Jesper Maack godt forstå.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis dem, der kom i klemme, er betænkelige. Men vi kommer til at kigge rigtig grundigt på den her sag.

De to familier tager toget hjem igen.