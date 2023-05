Advarer: Brug dem ikke

Flere steder i Danmark er der lige nu risiko for 'høj brandfare', hvilket får Beredskab Fyn til at fraråde brugen af ukrudtsbrændere

Varmen er over Danmark, og mange har nok rullet grillen frem og gjort pølserne klar.

Men flere steder i landet er der lige nu det, beredskabet betegner som ’høj brandfare’.

Det gælder blandt andet i dele af Nordjylland, ved Hillerød i Nordsjælland og i Odense-området, fremgår det af hjemmesiden brandfare.dk.

Hvis der er risiko for høj brandfare i et område, vil der nemt kunne komme antændelser ved gløder eller mindre flammer.

Grillsæsoner bliver nok for alvor skudt i gang i denne weekend. Foto: Martin Bubandt.

Drop ukrudtsbrænderen

Man skal dog ikke være bange for at hive grillen frem i aften, så længe man tager sig sine forholdsregler, fortæller Mikael Pedersen, der er Chef for Forebyggende Afdeling hos Beredskab Fyn

- Det vigtigste er egentlig bare, at man husker, at man ikke må stille gasflasker under sin gasgrill. Vi har allerede haft episoder, hvor slangen er smeltet, og i de værste tilfælde kan varmen smelte selve flasken, siger han til Ekstra Bladet.

Han fraråder dog fuldstændig al brug af ukrudtsbrændere lige nu.

- Lige nu er det så tørt, og selvom buskene måske ser grønne ud, så ved man ikke, hvad der ligger derinde, som flammen kan få fat i, siger han og uddyber:

- Derfor vil jeg opfordre til, at man slet ikke bruger ukrudtsbrændere lige nu.

Selvom det ser ud til, at vi bliver beriget med regn i løbet af mandagen, forventer beredskabschefen ikke, at det kommer til at ændre i det tørre landskab.