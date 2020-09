Advarer danske byer: Drik ikke vand fra hanen

Der er fundet tegn på forurening i drikkevandet i Roskilde. Det skal derfor koges, inden det drikkes eller bruges til madlavning, oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg vil opfordre alle til at tage anbefalingen om at koge vandet alvorligt – og at bringe beskeden videre til naboer og andre, siger borgmester Tomas Breddam i meddelelsen.

Anbefalingen kommer, efter at forsyningsselskabet Fors i en rutinemæssig vandprøve blandt andet har fundet coliforme bakterier. Prøven blev taget torsdag, men svaret er først kommet tirsdag.

Forsyningsselskabet er i gang med at finde årsagen til forureningen. Alle relevante forbrugere kontaktes via sms, oplyses det.Vandværket i Oksbøl advarer tirsdag borgerne i byen mod at drikke vandet direkte fra hanen.

Oksbøl også ramt

Også i Oksbøl er der udfordringer med forurenet vand, skriver JydskeVestkysten.

En prøve viser, at kimtallet i vandet er for højt, hvilket betyder, at det indeholder bakterier.

Den situation vil der tidligst blive ændret på fredag, og derfor skal borgerne i stationsbyen vest for Varde koge vandet to gange, før de drikker det, lyder det.

Der skal nu tages vandprøver omkring ledningsnettet, og det tager tre dage at analysere prøver. Derfor skal borgere i byen holde sig fra at drikke, indtil man har fået resultaterne af prøverne fredag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med formanden for Oksbøl Vandværk, Ole Wiil, der oplyser, at for højt kimtal ikke er noget, man bliver dødssyg af.

- Det er ikke det værste. Det er nogle jordbakterier, og det er selvfølgelig aldrig rart at drikke vand med bakterier i. Hvis man får det i store doser, så kan det være skadeligt, men raske mennesker kan drikke det, uden at der sker noget. Men der er nogle grænser, som vi skal respektere, og det gør vi, siger Ole Wiil.

Formanden oplyser desuden, at Oksbøl Kaserne også er ramt af det forurenede vand.

- Ja, det er de, for de modtager vand fra os. Så deres køkkenpersonale, der laver mad til soldaterne, skal være opmærksomme på, at vandet skal koges først, siger han.

Der foretages prøver at vandet seks gange om året, og derfor er der risiko for, at borgere i Oksbøl allerede har drukket vand med for højt kimtal, skriver JydskeVestkysten.