Advarer danske strandgæster: - Lad dem være

Sommeren og det varme vejr er kommet til Danmark, og det betyder, at man af os tager en tur på stranden.

Men det er ikke kun højsæson for danske badegæster. Juni er nemlig også den måned, hvor man har størst chance for at møde sælunger på de danske strande.

Man skal dog passe på med at komme for tæt på eller forsøge at hjælpe dem ud i vandet igen. De ligger der af en grund, lyder det fra Kattegatcentret.

Venter på mor

Her modtager man i disse dage en del henvendelser fra folk, som er i tvivl om, hvad de skal gøre, når de ser en sælunge ligge alene på stranden.

Derfor kommer Rune Christiansen, der er biolog ved Kattegatcentret, nu med en advarsel til de danske strandgæster.

- Den bedste hjælp er at nyde synet af sælungen på afstand - gerne 50 meter - og lade naturen gå sin gang, siger han til TV2 Østjylland.

- Det er ganske naturligt, at de ligger på strandene, tilføjer Rune Christiansen.

Sælungen ligger der, fordi moren er taget til havs for at søge efter føde. Det betyder også, at sælungen kan ligge der i timesvis, uden der nødvendigvis er noget galt.

- Sælungen kan nøjes med at få mælk fra moren to gange i døgnet, og ofte vil den ligge det samme sted i et par dage, før moren flytter den til et nyt sted, siger Rune Christiansen.

Han uddyber, at moren givetvis kan vente med at svømme ind til sælungen, hvis der er folk i nærheden, så opfordringen lyder, at man skal nyde synet at af sælungen på afstand.

Desuden opfordrer biologen også folk ikke at forsøge at skubbe sælen tilbage i vandet. Den bruger nemlig mere energi på at ligge i vandkanten, end den gør ved at ligge på stranden, lyder forklaringen.

