Advarer danskere efter virus-alarm: Mød ikke op uanmeldt

Et barn fra Herning-området er smittet med mæslinger. Barnet ankom lørdag med et fly fra Bukarest til Billund Lufthavn, hvor passagerer og tilstedeværende i lufthavnen kan være udsat for smittefare

Et barn fra Herning er blevet smittet med mæslinger under en rejse til Rumænien.

Barn smittet med mæslinger - flypassagerer skal tjekkes

Barnet ankom lørdag til Billund Lufthavn, og efter ankomsten udviklede det et mæslinge-lignende udslæt, hvilket førte til en undersøgelse hos en vagtlæge søndag og en efterfølgende indlæggelse på Regionshospitalet i Herning.

Mandag viste en prøve, at barnet var testet positiv for mæslingevirus. En virus, der ellers betragtes som fuldstændig elimineret i Danmark, fordi størstedelen af befolkningen er immune.

- De fleste mennesker i Danmark er beskyttede mod mæslinger, fordi de er vaccineret.

- Men nogle gange får vi det som rejserelaterede tilfælde, og det er også det, som vi har fået igen, hvor det særlige aspekt er, at vedkommende har været smitsom under en flyvning, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen ved Statens Serum Institut til Ekstra Bladet.

Smittefare

Mæslingevirus er meget smitsom, fordi den er luftbåren og derfor kan smitte alle i bygningen, som den smittebærende opholder sig i. Virussen kan hænge i luften i omkring en time, og derfor kan passagerer på flyet og i Billund Lufthavn potentielt være udsat for smittefare.

Det drejer sig om flynummer W63211 fra Bukarest med WizzAir, som landede i Billund klokken 21.23.

- Selvom man har siddet langt fra den pågældende i flyet, så kan virus altså hænge i luften. Så der er en risiko for alle, der har været i flyet, og som ikke er beskyttet mod mæslinger.

- På samme måde er der også en risiko for, at man kan være udsat for smitte i lufthavnen i Billund lørdag aften, da vedkommende kom tilbage til Danmark, siger Peter Henrik Andersen.

På flyet sad ifølge Ritzau mere end 200 passagerer, hvoraf mange var rumænere.

Styrelsen for Patientsikkerhed har stået for det efterfølgende arbejde med at informere relevante personer, som har været i nærheden af den smittede, og som kan være i fare for selv at blive smittet med mæslingevirus. Det gælder primært unge under 18 år, som ikke er vaccineret.

- Det er derfor, vi har valgt at gå ud og advare på den her måde, i håbet om at medierne også ville dække det, så vi kunne få bred information ud omkring det, siger Peter Henrik Andersen.

Gå ikke til lægen

Var man passager på det pågældende fly eller til stede i Billund Lufthavn omkring ankomsten 21.23 og en time frem, så skal man i første omgang ikke møde fysisk op hos lægen, hvis man mener, at man kan være smittet.

Man bør i stedet tage telefonisk kontakt til sin læge og aftale den bedste fremgangsmåde.

- Man skal selvfølgelig ikke møde op hos sin læge uanmeldt, og slet ikke hvis man har symptomer, for det er det, vi vil undgå. At man kommer ind i et venteværelse med symptomer på mæslinger, så det spreder sig, siger Peter Henrik Andersen.