Advarer danskere: Hold jer væk

Rystelserne ramte Marokko fredag aften sydvest for storbyen Marrakesh med en beregnet størrelse på 6,8 på Richterskalaen. I landet stiger dødstallet time for time.

'Der er fortsat risiko for jordskred i bjergrige områder og efterskævl.'

Sådan lyder advarslen fra Udenrigsministeriet til de danskere, der befinder sig i Marokko.

' Undgå trekking i Atlas-bjergene, herunder Imlil og Mount Toubkal. Følg de lokale myndigheders anvisninger,' fortsætter ministeriet på det sociale medie X.

Advarslen kommer, efter jordskælvet, der fredag aften ramte sydvest for Marrakesh, og som nu har flere end 2000 liv på samvittigheden.

1832 personer er kvæstet.

Mure, der er styrtet sammen under et kraftigt jordskælv i det sydlige Marokko, er landet oven på en bil i turistbyen Marrakesh. Foto: Al Oula Tv/Reuters

Udover meldingen fra Udenrigsministeriet, så opfordrer ambassaden i Rabat ikke danskere til at afbryde deres ferie eller forlade Marokko.

Det var omkring 23.00 dansk tid fredag, at jordskælvet satte ind. Et skælv, der blev målt til 7,2 ifølge de marokkanske myndigheder.

Og siden har meldingerne været dystre.

Leder efter pårørende

Tidligere lørdag lød det, at selv de små klinikker i Marokko modtog folk med komplicerede skader som følge af jordskælvet i landet.

Det fortalte Bjarke Skaaning, katastrofechef ved Røde Kors, til Ritzau.

- Det er yderst bekymrende. Jeg tror, at der bliver et enormt behov for sundhedsvæsenet de næste dage, fordi der simpelthen er så mange sårede, som har behov for hjælp, siger han,

Foto: Fadel Senna/Ritzau Scanpix

Danskere i Marokko

Der er cirka 140 danskere registreret på danskerlisten for Marokko.

Det oplyste Udenrigsministeriet tidligere lørdag i et skriftligt svar. Her påpegede de, at tallet dækker over personer, der aktivt selv har skrevet sig på listen. Antallet af danskere i Marokko kan derfor være både højere og lavere.

Over for Ekstra Bladet uddybede ministeriet i en mail:

'Udenrigsministeriet følger nøje situationen i Marokko, og vi har sendt krisebesked ud til personer på danskerlisten for Marokko. Udenrigsministeriet har ikke kendskab til, at der er danskere blandt de tilskadekomne, men myndighederne har endnu ikke et fuldt overblik over situationen. Udenrigsministeriet opfordrer danskere på stedet til at følge de lokale myndigheders anvisninger, og at de kontakter deres pårørende, så de ved, at man er i god behold.'