Advarer danskere mod optøjer i turistparadis: Kan blive voldeligt

Udenrigsministeriet anmoder danskere, der befinder sig i Thailand, om at udvise stor forsigtighed

Store demonstrationer i Thailands største byer får nu Udenrigsministeriets Borgerservice til at udsende en advarsel til alle danskere i Thailand.

Det skriver ministeriet på deres hjemmeside.

'Demonstrationer forventes flere steder i Thailand søndag den 12. januar 2020. Hoveddemonstrationer forventes i Bangkok i parkerne Wachirabenchathat og Lumpini. Lignende demonstrationer forventes i større provinsbyer, heriblandt Phuket, Pattaya, Chang Mai, Chang Rai, Udon Thani og Nakhon Si Thammarat', lyder det.

'Hold dig på afstand af demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. Følg altid lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret via nyhedsmedierne,' tilføjes det på hjemmesiden.

Alene i Bangkok har 10.000 mennesker tilmeldt sig demonstrationen Run Against Dictatorship. Det forventes dog, at en del regeringsstøtter vil danne en moddemonstration, hvorfor der kan opstå voldelige optøjer.

Thailand har længe været et af danskernes foretrukne rejsemål uden for Europa, hvor særligt Phuket, Bangkok og Pattaya har været velbesøgt. Alle tre steder forventes der altså voldsomme demonstrationer søndag 12. januar.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til de sydlige provinser på grund af risikoen for terror. I provinserne Songkhla, Marathiwat, Yala og Pattani har der siden 2006 været undtagelsestilstand, fordi det har været vurderet, at terrorrisikoen har været høj. Den generelle risiko for terror i Thailand er angivet som 'middel' på linje med de fleste vestlige lande.