Advarer danskere mod uroligheder

Danskere, der opholder sig i Chile, bliver nu opfordret til at tage deres forholdsregler under de voldsomme protester, der er brudt ud i landet.

Udenrigsministeriets Borgerservice har søndag ændret rejsevejledningen for Chile. Her fremgår det, at danskere skal 'udvise forsigtighed' og 'holde sig væk fra større forsamlinger og demonstrationer'.

Chile - og særligt hovedstaden Santiago - har de seneste uger været plaget af voldsomme uroligheder og voldelige protester. Protesterne skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med stigende billetpriser på offentlig transport.

Foreløbig har tre mennesker mistet livet under urolighederne, der har spredt sig til flere store byer.

Ifølge den danske ambassadør i Chile, Jens Godtfredsen, er der dog søndag eftermiddag lokal tid faldet en smule ro over protesterne.

- Der er begyndt at blive ryddet op, de steder hvor der har været uroligheder, men da der er undtagelsestilstand, ser man stadig militæret rundt omkring i byen, siger han.

Myndighederne har foreløbig erklæret undtagelsestilstand i seks store byer. Ud over Santiago gælder det byerne Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Rancagua og Concepcion.

Chiles militær har desuden forlænget et natligt udgangsforbud i landet. Det meddeler den general, der har ansvaret for sikkerheden i Santiago, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udgangsforbuddet skal være med til at forhindre plyndringer og ildspåsættelser, der er fulgt i kølvandet på demonstrationerne.

Selv om det tilsyneladende er lykkedes militæret at lægge en dæmper på urolighederne, så vil Jens Godtfredsen ikke afvise, at de blusser op igen.

- Militæret er sat ind i den akutte fase, men det har også skabt en anspændt situation, siger han og tilføjer:

- Præsidenten trak de annoncerede prisstigninger (på offentlig transport, red.) tilbage lørdag, men om det er nok til at holde urolighederne tilbage, er svært at sige, fordi protesterne har udviklet sig til at handle om mere end bare prisstigningerne.

Mange flyafgange er søndag blevet aflyst på grund af urolighederne, der har udløst udgangsforbud flere steder.

Borgerservice opfordrer derfor danskere til at tjekke flyafgang, inden man møder op i lufthavnen.

Samtidig anvises man til at følge myndighedernes anbefalinger og være opmærksom på meddelelser om eventuelle udgangsforbud.