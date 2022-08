Advarer danskere: 'Risiko for vulkanudbrud'

Det danske Udenrigsministerium advarer danske turister, som netop nu befinder sig på Island.

Her er der nemlig målt flere rystelser og øget jordskælvsaktivitet omkring halvøen Reykjanes og Grindavik.

Det er blandt andet her, hvor den internationale lufthavn på Island ligger. Derfor lyder meldingen fra Udenrigsministeriet, at danskere i områderne skal udvise ekstra forsigtighed:

'Undgå områder med fare for jordskred og nedrullende sten fra højereliggende områder. Vær opmærksom på løse genstande i dine opholdsrum pga. rystelser. Følg de lokale myndigheders råd og anvisninger'.

De islandske myndigheder har ligeledes skærpet sikkerhedsniveauet på grund af den øget risiko for vulkanudbrud.

Islands største lufthavn, Keflavik, er dog ikke lukket i den forbindelse. Derfor kan man stadig benytte sig af den.

Senest gik Fagradalsfjall-vukanen omkring 30 kilometer fra Islands hovedstad, Reykjavik, i udbrud i foråret 2021.

Island har omkring 130 vulkanske bjerge og bliver regelmæssigt ramt af vulkanudbrud. I april 2010 førte et udbrud i en vulkan under gletsjeren Eyjafjallajökull til, at flytrafikken over det meste af Europa blev lammet.