Man kan sige meget om Donald Trump.

Selvom han ikke er en mand, der altid taler sandt, så er han tilgengæld meget stædig til at kæmpe for det, han siger. Også selvom det er dokumenteret, at det ikke passer.

Den tidligere amerikanske præsident advarer nu om, at de republikanske vælgere ikke vil stemme til midtvejsvalget i 2022 og ved præsidentvalget 2024, medmindre, at Det Republikanske Parti gør Trumps løgns om valgfusk ved præsidentvalget til deres topprioritet.

- Hvis vi ikke løser sagen om svindel ved præsidentvalget i 2020 (hvilket vi tydeligt har dokumenteret), så vil republikanere ikke stemme i 22 og 24, Det er den klart vigtigste ting at få gjort for republikanerne, siger han.

Advarer: De vil ikke stemme Donald Trump holdet længe fast i, at der blev begået svindel ved præsidentvalget og nægtede at erkende sit nederlag.

Karantæne

Den skriftlige udtalelse fra Trump kom hverken fra Twitter eller Facebook, hvorfra han som bekendt har fået karantæne, efter nogle af hans støtter stormede Kongressen i starten af året.

For nogle uger siden mere end antydede Trump ellers, at han kunne finde på at stille op til det næste præsidentvalg. Hvis hans ovenstående advarsel står til troende, så er det nok ikke den bedste ide.

Det kører mildt sagt ikke rigtig for Trump for tiden. I sidste uge endte han med at ryge ud af Forbes prestigefyldte liste med den 400 rigeste amerikanere. Det kan du læse mere om her.