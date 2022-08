Advarer: - Det er meget bekymrende

Snus og røgfri nikotin er blevet voldsomt populært blandt unge mennesker.

Og den udvikling mærkes hos landets tandlæger.

En ny undersøgelse, som over 900 tandlæger har deltaget i, viser, at over halvdelen af Danmarks tandlæger i løbet af de seneste tre år har fået flere patienter med skader i mundhulen på grund af snus eller røgfri nikotin.

Det skriver Tandlægeforeningen i en pressemeddelelse.

Det er især hos de unge, at tandlægerne ser flere skader i mundhulen.

Meget bekymrende

Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, ser med stor alvor på udviklingen.

Hun fortæller i pressemeddelelsen, at hun selv har oplevet en stigende tendens på sin klinik i Roskilde.

Annonce:

- Det er en meget bekymrende udvikling, som jeg genkender fra min egen klinik. Flere og flere unge kommer ind med skader i tænder og mund, fordi de jævnligt bruger snuslignende produkter. De risikerer desværre at få alvorlige skader, der kan være uoprettelige, advarer hun.

Stigningen ses primært hos de 19-29-årige, men en tredjedel af tandlægerne oplever også en stigning hos børn og unge op til 18 år.

Ifølge Susanne Kleist begynder mange at bruge snus, inden de fylder 18 år, men de alvorlige skader viser sig typisk først, efter at de har forladt børne- og ungdomstandplejen.

Det er typisk skader som en irriteret mundslimhinde og tandkød, der trækker sig tilbage. Samtidig er nikotinen i snusposer stærkt afhængighedsskabende.

Tal med dine børn

I pressemeddelelsen opfordrer Susanne Kleist forældre til at snakke med deres børn om konsekvenserne af snus og røgfri nikotin.

Samtidig anbefaler hun, at man stopper helt eller minimerer sit forbrug.

Annonce:

- Mange forældre ved måske ikke, at deres børn bruger snus, fordi det er røgfrit, og derfor er nemt at skjule. Og mange børn er måske heller ikke klar over, at snus kan give varige skader på ikke blot tænderne, men også på hjernen, lyder det fra Susanne Kleist.