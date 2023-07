Advarer: Falske netbutikker snyder mange danskere

Vi kender alle det at se et tilbud på nettet, der virker for godt til at være sandt. Og ifølge ombudsmanden har en række danskere været offer for netop dette.

Forbrugerombudsmanden har nemlig modtaget et stigende antal klager fra forbrugere, og i en pressemeddelelse advarer de nu mod udenlandske netbutikker med dansk-klingende navne, der ikke leverer, hvad de lover.

Klagerne lyder på, at de varer, forbrugerne modtager, er i markant dårligere kvalitet end lovet.

Dyr returnering

Det kan være en eksklusiv cashmere-trøje, som ved levering er ren polyester eller et par lædersko, der viser sig at være kunstlæder, og som har andre syninger, bund og snørebånd end vist på hjemmesiden.

Forbrugerne kan dog sende varerne tilbage, men da varerne skal returneres til selskabernes lager i udlandet, koster returnering næsten det samme som selve varerne.

Netbutikkerne reklamerer ofte på sociale medier og hedder noget med relation til Danmark - som HanneJensen.com, HenrikPetersen.com eller Aikokbh.dk.

Men når forbrugerne forsøger at returnere deres varer, mødes de med standardsvar om, at varen skal sendes retur til udlandet for egen regning – eller at de kan få et værdibevis i stedet for pengene tilbage.

Tekst fra Google Oversæt

Hjemmesiden kan se helt legitim ud ved første øjekast - sproget er dansk og priserne er oplyst i danske kroner. Men der mangler ofte oplysninger om virksomheden bag hjemmesiden som eksempelvis et CVR-nummer eller en adresse. Aftalevilkårene ligner måske også noget, der er kopieret fra Google Oversæt.

- Desværre er det relativt nemt at oprette tvivlsomme netbutikker, der fremstår, som om de har en tilknytning til Danmark, uanset hvor på kloden man befinder sig, udtaler Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Derfor er det nødvendigt, at vi som forbrugere blandt andet interesserer os for, hvem vi handler med. Hvis netbutikken ikke ønsker at oplyse det på sin hjemmeside, er det et advarselssignal.

Forbrugerombudsmanden videresender klagerne til politiet, da der efter deres opfattelse kan være tale om bedrageri.