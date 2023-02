Advarer: Falske sms'er i omløb

Modtageren bliver bedt om at afmelde et køretøj ved at følge et link. Men der er tale om en falsk besked, advarer Motorstyrelsen

Nu er den gal igen.

Der er i øjeblikket falske sms'er i omløb fra en afsender, som påstår at være fra Skat.

Det er imidlertid ikke tilfældet, oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

I beskeden påstår afsenderen, at der er brug for oplysninger i forbindelse med afmelding af et køretøj.

'Vi har brug for flere oplysninger for at afmelde køretøjet Renault Clio IV,' lyder det i et af eksemplerne. Herefter beder den falske afsender om, at man følger et link.

Men hverken Motorstyrelsen eller Skatteforvaltningen beder borgere afgive oplysninger på denne måde.

'Lad være med at trykke på linket, hvis du modtager denne type sms. Du bliver sendt til en falsk hjemmeside, hvor du bliver bedt om at opgive oplysninger,' advarer Motorstyrelsen.

Du kan læse gode råd om, hvordan du spotter falske sms'er her.